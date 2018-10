Andrea Bocelli | paura in volo per il tenore | ”Sono sconvolto”

Anteprima Leggo-Disavventura per Andrea Bocelli : atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : di Davide Desario Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì , il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di ...

Andrea Bocelli ha detto "Sì" a un nuovo album di inediti - dopo 14 anni " INTERVISTA : Lo fa già con la Fondazione Andrea Bocelli che in sette anni d'attività ha distribuito 20 milioni di euro in vari progetti in tutto il mondo. In Italia sta ricostruendo due scuole nell'area delle ...

Andrea Bocelli e il figlio Matteo - l'emozionante duetto «Fall On Me» : Per la presentazione di Sì , il nuovo album di Andrea Bocelli composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di distanza da Andrea , il tenore ha regalato un emozionante duetto ...

Andrea Bocelli - in - canta al Royal Wedding della Principessa Eugenia : Il 'nostro' Andrea Boccelli ha prestato la sua voce conosciuta in tutta il mondo per allietare le nozze con il suo bel canto. Presente anche George Clooney e la moglie Amal. Hanno partecipato anche ...

Andrea Bocelli canta l'Ave Maria al matrimonio della principessa Eugenia di York VIDEO - : Il cantante lirico, accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra, ha incantato gli 850 invitati al secondo royal wedding dell'anno, con una toccante esibizione nella cappella di St George del ...

La performance di Andrea Bocelli alle nozze della principessa Eugenie vi farà emozionare : alle britanniche nozze della principessa Eugenia, è spiccato un tocco d'Italia. Andrea Bocelli ha cantato per gli sposi nella cappella di St. George, incantando tutti i presenti. Per gli 850 invitati, Bocelli ha intonato "Ave Maria" e "Panis Angelicus". L'annuncio era arrivato settimana scorsa e l'esibizione del maestro italiano con la Royal Philarmonic Orchestra è stata toccante.Het Ave Maria door the one and only ...

Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo : l’idea di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee chiare su come aprire la prima serata di Sanremo il prossimo anno. Il direttore artistico del Festival, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, sembrerebbe aver convinto Andrea Bocelli e il figlio Matteo a salire […] L'articolo Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo: l’idea di Claudio Baglioni ...

Andrea Bocelli canta per i reali d’Inghilterra a pochi giorni dal nuovo album : tutti i dettagli : Andrea Bocelli canta per i reali d'Inghilterra. Queste le ultime novità che riguardano l'artista toscano, che si appresta a rilasciare il suo nuovo album di inediti a 14 anni di distanza dalla sua ultima prova di studio. L'esibizione si terrà il 12 ottobre in occasione del matrimonio della Principessa Eugenie, cugina di William e Harry d'Inghilterra che raggiungerà l'altare per sposare il fidanzato Jack Brooksbank. La notizia si apprende da ...

Cattelan : 'Sono pronto a stupirvi con Andrea Bocelli sui pattini a rotelle' : Da lunedì stasera su Sky Uno il conduttore riparte con il suo programma "Epcc", sei puntate speciali registrate per la prima volta al teatro Franco Parenti. Intervista di Luca Dondoni