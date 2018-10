Amici 18 | Svelato il Nuovo Professore di Ballo!

gossipnews.tv

(Di lunedì 15 ottobre 2018) I canali ufficiali del talent showhanno reso pubblica una spettacolare notizia. A sostituire l’insegnante di ballo Garrison Rochelle, sarà Timor Steffens. Scopriamo insieme chi è! Sui nostri teleschermi tra meno di un mese si riaffaccerà il talent show più amato dal pubblico italiano, “”. La diciottesima edizione sembra essere ricca di tantissime scoppiettanti novità. Precedentemente vi avevamoche a condurre il daytime sarebbero stati Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e la ballerina Lorella Boccia. Inoltre vi avevamo anche anticipato che nella nuova stagione, i professori di ballo e di canto saranno rispettivamente tre e non più quattro come invece accaduto nella scorsa edizione. Per quanto riguarda la commissione di canto, sono confermati Rudy Zerbi ed Alex Britti. Incerta invece la presenza di Annalisa. Precedentemente infatti si era vociferato ...