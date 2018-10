Amazon Italia mette a listino Sonic Double Pack per Nintendo Switch

Amazon ha chiesto di diventare un'azienda di servizi postali in Italia : Amazon ha depositato la richiesta per entrare nell'elenco degli operatori postali in Italia. Una scelta che avrà riflessi su contratti e controlli

Amazon ha chiesto di diventare un’azienda di servizi postali in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Amazon ha chiesto i permessi di operare come azienda di servizi postali in Italia. Colpita ad agosto da una multa da 300mila euro e dal diktat dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), il gigante dell’ecommerce ha deciso di iscrivere le sue controllate che gestiscono consegne e logistica all’elenco degli operatori postali Italiani. Non è solo una questione burocratica né di costi. Diventando a ...

La sfida sull'AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : "Essere i primi sul mercato ha dei vantaggi, ma nel mondo del machine learning ha anche degli svantaggi: l'intelligenza artificiale impara facendo, e noi abbiamo avuto tempo per rendere Alexa più ...

La sfida sull’AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : Roma. “Amazon è diventata un’azienda così grande che è giusto che prenda delle posizioni”. Mariangela Marseglia, country manager di Amazon in Italia e in Spagna (significa: è il capo di Amazon in Italia e Spagna), parla con il Foglio della decisione della sua azienda di portare a 15 dollari all’ora

Amazon ha aumentato i salari in Usa e Gran Bretagna. Cosa succede in Italia : Amazon ha deciso di alzare considerevolmente il salario minimo dei suoi dipendenti statunitensi e britannici. Un aumento che porterà i dipendenti Amazon in USA, circa 250mila, a guadagnare fino a 15 ...

Huawei Video disponibile in Italia. La sfida a Netflix e Amazon è iniziata : Quando si parla di streaming Video, il riferimento è spesso rivolto a colossi del calibro di Netflix e Amazon che vantano cataloghi impressionanti che comprendono anche produzioni originali di ottima qualità, ma in realtà si tratta di un mercato in continua espansione in cui, di certo, i competitor non mancano, e non è insolito assistere alla nascita di nuove piattaforme dalle grandi ambizioni. In piena estate abbiamo parlato della decisione di ...

Lavoro : Amazon ricerca operatori di magazzino per varie sedi in Italia : Amazon, società leader nella vendita online ricerca operatori di magazzino nelle sedi di Passo Corese (Ri), Vercelli e Castel San Giovanni (Pc). La mansione consiste nella ricezione e stoccaggio della merce e nella ricezione e confezionamento degli ordini. Le candidature saranno valutate dalle agenzie per il Lavoro partner di Amazon. Per la sede di Passo Corese le agenzie incaricate al reclutamento sono la Adecco e Gi Group, per Vercelli la ...

Con Amazon Launchpad le startup italiane vendono prodotti innovativi nel mondo - : Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. Le startup possono così lanciare con successo le proprie ...

Rai Fiction - l’Italia contro Netflix e Amazon schiera ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’ : Per il prossimo futuro e per rispondere ad armi pari alla sempre più agguerrita concorrenza dei colossi internazionali delle produzioni seriali televisive, la divisione Fiction della Rai – che ha appena lanciato la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone e si sta godendo i risultati di Non dirlo al mio capo 2 – punta parecchio sulla messa in onda di Leonardo e La città eterna, due serie internazionali in fase di realizzazione ...

Amazon - arriva in Italia la vetrina Launchpad : arriva in Italia la vetrina di Amazon, Launchpad. Si tratta di una nuova piattaforma che rende più semplice per le startup lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti ai clienti su ...

Amazon Launchpad è la nuova vetrina per le startup italiane : Amazon.it presenta Amazon Launchpad, la nuova sezione del sito dedicata alle startup, dove le aziende possono vendere i loro prodotti innovativi a milioni di clienti in tutto il mondo. L'articolo Amazon Launchpad è la nuova vetrina per le startup italiane proviene da TuttoAndroid.

Amazon Launchpad - arriva in Italia il negozio virtuale delle startup : Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, in Canada, India, Messico e, in Europa, in Francia, Germania e nel Regno Unito, Amazon è pronta a portare anche in Italia Amazon Launchpad, la sezione del proprio portale di eCommerce dedicata esclusivamente a prodotti proposti dalle startup locali, che permetterà loro — finalmente anche in Italia — di pubblicizzare e vendere le proprie idee presso un pubblico normalmente difficile ...

Amazon assume in Italia 1700 lavoratori : ultime notizie 10/7 : Sarebbero 1700 le unità lavorative che Amazon avrebbe deciso di assumere in tutta Italia entro la fine del 2018. Lo ha annunciato ieri, al fine di consolidare la politica espansionistica della famosa azienda di commercio elettronico americana nel nostro Paese. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per Amazon: si cercano molti profili Si tratta di una notizia davvero importante. Amazon, infatti, assumerebbe a tempo indeterminato e ...