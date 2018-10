Ama | 15 novembre commissione per decidere appalto 500 domus ecologiche

A novembre all'asta Pink Legacy - diAmante rosa da 50 mln dollari : Roma, 25 set., askanews, - L'appuntamento è per martedì 13 novembre all'Hotel Four Seasons di Ginevra: Christie's metterà all'asta 'The Pink Legacy', un diamante rosa da 18,96 carati con un valore ...

Julia Roberts - il 2 Novembre su Amazon la prima serie tv dell'ex Pretty Woman : Nella giornata di ieri è stato rilasciato il trailer di 'Homecoming', la nuova serie tv di Amazon Prime Video. Prevista sulla piattaforma streaming dal prossimo 2 Novembre, tra le protagoniste spunta ...

Eros RAmazzotti - 'Vita ce n'è' in uscita il 23 novembre : Si intitola " Vita ce n'è " il nuovo disco di Eros Ramazzotti , in uscita in tutto il mondo il 23 novembre, che anticipa il World Tour in partenza il 17 febbraio 2019 da Monaco di Baviera. " E' un disco importante , almeno per me. Alla soglia dei 55 anni ha un valore aggiunto molto ...

Nuova data dei NegrAmaro a Roma a novembre - prezzi dei biglietti in prevendita per il raddoppio al PalaLottomatica : Annunciata una Nuova data dei Negramaro a Roma per l'Amore Che Torni Tour Indoor 2018: dopo gli appuntamenti di Bari e Firenze, raddoppia anche quello capitolino per la band di Giuliano Sangiorgi che presenta nei palasport l'ultimo album omonimo. La Nuova data dei Negramaro a Roma, al PalaLottomatica in zona Eur, è fissata per il 30 novembre e va ad aggiungersi alla prima prevista nella stessa location, ovvero quella del 29 novembre. Un ...