Alzheimer | prevenire la malattia con l’alimentazione? Ecco gli effetti di un tipo

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Abbiamo tutti vissuto almeno una volta la cosiddetta “sensazione di pancia”, quando sappiamo dal profondo che qualcosa è vero. Questo e altri fenomeni (come le “farfalle nello stomaco”) descrivono alla perfezione quello che gli scienziati hanno appena dimostrato: l’intestino e il cervello sono più connessi di quanto si pensasse in precedenza, al punto che la salute dell’uno può influenzare quella dell’altro. Sulla base di questo concetto scientifico, Ai-Ling Lin e colleghi del Sanders-Brown Center on Aging dell’University of Kentucky hanno pubblicato due studi che dimostrano l’effetto delsulla salute cognitiva in modelli animali. Il primo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha dimostrato un miglioramento della funzionalità neurovascolare nei topi che seguivano una dieta chetogenica. “L’integrità neurovascolare, incluso il flusso ematico cerebrale e la funzione ...