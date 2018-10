Altro che economy | il ministro Tria e quel volo di Stato per Bali | l' ipocrisia della

Scuola e bullismo - Altro che sospensione : la punizione della preside è esemplare : Una vicenda, quella accaduta in un istituto per geometri e ragionieri dell’Isola d’Elba, che invita a riflettere. Secondo quanto riportato dal noto portale ‘Fanpage.it’, uno studente aveva collezionato note e richiami per il suo comportamento da bullo e, nonostante tutto, non accennava a cambiare il proprio modo di atteggiarsi a Scuola. Il ragazzo è addirittura arrivato al punto di colpire un compagno di classe con un ...

F3 – Mick Schumacher è campione del mondo : Altro che giovane talento - il figlio di Michael è un predestinato! : Mick Schumacher è campione del mondo della Formula 3, il figlio di Michael trionfa nel campionato automobilistico: è un predestinato! Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 3. Nonostante ad inizio campionato tutte le premesse facessero pensare il contrario, per un piacevole segno del destino, unito all’indiscutibile talento di Mick, il figlio di Michael è riuscito a conquistare il titolo iridato. Chissà se il famoso papà del ...

Francesco Monte/ Altro che Giulia Salemi : il suo unico pensiero è... il cibo (Grande Fratello Vip) : Che Francesco Monte non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Uragano Michael : un Altro regalo del clima che cambia : Le tempeste di fanno più violente perché l'oceano più caldo le alimenta, e più gonfie di pioggia perché l'aria calda trattiene l'umidità

Altro che Adua - ecco chi è il vero amore segreto di Gabriel Garko : retroscena bomba : Archiviata la storia con la collega, l'attore torinese si starebbe consolando con un "nuovo tormentato amore, molto più...

Cruciani duro su Balotelli : “milionario - Altro che discriminato” - la replica di SuperMario [VIDEO] : Giuseppe Cruciani contro Balotelli e viceversa: il conduttore radiofonico parla del calciatore a ‘Matrix’ e l’attaccante del Nizza replica alle sue dichiarazioni sui social Giuseppe Cruciani parla di Mario Balotelli e della sua situazione d’immigrato in Italia. Il calciatore, che ha sempre sostenuto di essersi trovato in difficoltà nel nostro Paese prima di ottenere la cittadinanza italiana, è stato contraddetto dal ...

Un Altro show dell'Italvolley - anche la Russia si inchina : le azzurre alle Final Six : L'Italia batte anche la Russia, arriva a otto successi su otto e avvisa il resto del mondo: tutti dovranno fare i conti con una squadra dalle molteplici risorse, capace a Osaka di risalire dallo 0-1 ...

Ciclismo - Altro che addio di Dumoulin alla Sunweb : la sua conferenza stampa era finalizzata a tutt’altro : Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, la conferenza stampa indetta per questo pomeriggio aveva ben altro fine: i dettagli Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, contrariamente alle voci circolate in questo pomeriggio. Il corridore olandese ha indetto una conferenza stampa che ha allarmato molti addetti ai lavori. Dumoulin però non ha annunciato l’addio alla Sunweb come paventato, bensì ha presentato una gara giovanile nella ...

"Il Mar Morto è tutt'Altro che morto". Nella foto di Noam Bedein c'è chi vede l'inizio della fine del mondo : "In un luogo, che era stato maledetto ai tempi della Bibbia, ora si possono esplorare le doline e, dove l'acqua si è ritirata, vedere i pesci così come detto Nella profezia di Ezechiele". Queste parole che potrebbero suonare come l'epico avvertimento di un pazzo, sono in realtà state pronunciate da Noam Bedein, stimato fotoreporter israeliano che da tempo sta monitorando il Mar Morto e lo stato di salute delle sue acque. ...

Meteo - Altro che autunno : torna il caldo «fino a 28°» : Meteo da... pazzi: altro che autunno, il caldo torna a farsi sentire in quasi tutta Italia. Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-orientale...

Antonio Tajani canta Battisti : "M5s? Altro che libertà..." : Antonio Tajani si esibisce in "Il mio canto libero" e dedica uno dei brani più famosi di Lucio Battisti "a tutti gli italiani"."Questo è un inno alla libertà", dice il vicepresidente di Forza Italia a Radio Rock, "uindi se vogliamo combattere insieme per la libertà di questo Paese, per la libertà dei cittadini, delle sofferenze, dei vincoli che hanno, il centrodestra deve essere unito: mi auguro che la Lega ci segua".[[video 1585568]]E a Dejan ...

Taranto - litiga con la moglie poi getta la figlia del balcone. Accoltellato anche un Altro figlio : Dramma a Taranto nel rione periferico di Paolo VI. Un uomo, ubriaco, ha litigato violentemente con la moglie, poi ha afferrato la figlia piccola di tre anni e l’ha lanciata dal balcone della propria abitazione, una palazzina al terzo piano. L’uomo ha anche Accoltellato alla gola un altro figlio che ha meno di dieci anni. L’uomo è stato arrestato, l...