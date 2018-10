Alto Adige | la montagna che ti strega

In Trentino-Alto Adige potrebbe cambiare tutto : Si vota il 21 ottobre e per la prima volta i partiti autonomisti locali potrebbero essere sconfitti o costretti ad allearsi con la destra The post In Trentino-Alto Adige potrebbe cambiare tutto appeared first on Il Post.

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

Inverno in Alto Adige. Tra sci - natura e buon cibo - all'ombra delle Alpi - Dove Viaggi : Piste da sci e boschi innevati, valli silenziose e rifugi accoglienti. E ancora: laghi ghiacciati e terme. E tanto buon cibo, motivo per cui l'area è stata soprannominata 'valle dei buongustai'. La ...

Si schianta con il parapendio in Alto Adige : Una persona in parapendio si è schiantata stamani lanciandosi dal monte del Watles, in Alto Adige. L’uomo è stato soccorso dall’elicottero Pelikan 1 del soccorso alpino e sul posto sono accorsi anche i carabinieri. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e il ferito, che risulta in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano. Si tratta di un austriaco di 53 anni, che non risulta in pericolo di vita. ...

Riforma del credito - l'allarme degli esperti : ''E' incostituzionale - serve un'alternativa e l'Alto Adige ha già la exit-strategy'' : E Debora Pedrotti , laureata in Economia all' Università di Trento , dottore commercialista e revisore legale dei conti , sposata con Luca e madre di due bimbe Lucrezia e Matilde , gira i territori ...

Alto Adige - manifesti di Casapound con foto di giunta provinciale e migranti : “Ripuliamo il Südtirol”. Aperta inchiesta : “Ripulire l’Alto Adige”. Scritto anche in tedesco: “Südtirol reinigen”. In mezzo il simbolo della tartaruga frecciata, sopra la foto della giunta provinciale, sotto quella di un gruppo di africani non meglio identificabili. È il manifesto elettorale stampato e distribuito in tutta l’Alto Adige da Casapound, in vista delle elezioni del prossimo 21 ottobre, che ora è al centro dell’istruttoria Aperta dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore in Alto Adige : Grave incidente questa mattina durante un’escursione in Val d’Ultimo, in Alto Adige: un escursionista sarebbe caduto su un terreno particolarmente ripido, e tale caduta gli sarebbe stata fatale. Sul posto il Pelikan 2, con il rianimatore, che non ha potuto far Alto che costatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista scivola e muore in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Alto Adige punta su prodotti locali : ANSA, - BOLZANO, 2 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera ad un progetto pilota a livello europeo sulla politica alimentare, appoggiato dal commissario Ue Vytenis Andriukaitis. "...

Maltempo : prima neve in Alto Adige : Dopo il bel tempo, con il sole brillante, di ieri, oggi è caduta la prima neve in Alto Adige; fino ad ora sono caduti poco più di 15 centimetri a Passo Resia, a 2.544 metri. Ma il tempo minaccia di peggiorare ulteriormente. L'articolo Maltempo: prima neve in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Alto Adige : dopo il sole è arrivata la neve - vicino passo Resia “15 cm” di manto bianco : neve sulle montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige. “Finora sono caduti una quindicina di centimetri. Un manto bianco si è steso sulle vette e sui ghiacciai che ci circondano“, ha dichiarato Stefan Plangger, gestore del rifugio Pio XI in Vallelunga, nei pressi di passo Resia. In Alto Adige il mese di settembre è stato sostanzialmente estivo, con temperature di 2°C superiori alla media. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo il ...

Dopo sole arrivata neve in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 1 OTT - Ieri un cielo azzurro senza nuvole, oggi una fitta nevicata: si presentano così le montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige. "Finora sono caduti una quindicina di ...

Casapound - manifesto choc : 'Ripulire l'Alto Adige'. Nella foto politici e migranti : ... procedimento disciplinare a un poliziotto per un post sui social 'Ripulire l'Alto Adige - afferma il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza - per mettere fine ad una ottusa mafia politica che ...

Manifesto shock Cpi - ripulire Alto Adige : "ripulire l'Alto Adige - afferma il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza - per mettere fine ad una ottusa mafia politica che con il business dell'immigrazione ha gettato questa provincia, un ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : alpinista scivola sull’Ortles - morto : Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto ...