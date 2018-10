Alimentazione | gli italiani sono bocciati Nonostante le materie prime c' è grande

Alzheimer - prevenire la malattia con l’Alimentazione? Ecco gli effetti di un tipo particolare di dieta sul declino cognitivo : Abbiamo tutti vissuto almeno una volta la cosiddetta “sensazione di pancia”, quando sappiamo dal profondo che qualcosa è vero. Questo e altri fenomeni (come le “farfalle nello stomaco”) descrivono alla perfezione quello che gli scienziati hanno appena dimostrato: l’intestino e il cervello sono più connessi di quanto si pensasse in precedenza, al punto che la salute dell’uno può influenzare quella dell’altro. Sulla base di questo concetto ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : il rapporto tra gli italiani e l’acqua del rubinetto : Come ogni anno, il 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione, si parla di azioni concrete per raggiungere l’obiettivo Fame Zero entro il 2030. Come sostiene la FAO, infatti, “le nostre azioni sono il nostro futuro” e bere acqua km zero ci aiuta a valorizzare le risorse idriche locali, compiendo un’azione quotidiana amica dell’ambiente. Aqua Italia ha svolto, quest’anno, la ricerca Open Mind Research sulla propensione ...

Ecco cosa mangiare a colazione - pranzo e cena : i consigli degli esperti per avere un’Alimentazione sana fin da piccoli : Cinque pasti al giorno sotto il segno dell’equilibrio e della varietà. A colazione, pranzo, cena e spuntini, nel piatto dei più piccoli devono esserci tutti i nutrienti: carboidrati, fibre, proteine, grassi, vitamine e sali minerali, da combinare in percentuale variabile a seconda dei momenti della giornata. Senza rinunciare al gusto e alla convivialità. Sono gli ingredienti della corretta giornata alimentare secondo gli esperti dell’Ospedale ...

Piace.Eat - a Piacenza Expo la buona Alimentazione per vivere meglio : Partner dell'evento: LocaliTop, PiaceDoc, Truckqueen, Unione Commercianti Piacenza, Agriturist, Consorzio Asparago Piacentino, Il mondo della Birra, Fondazione Campagna Amica, Coldiretti, ...

Alimentazione : negli ultimi 5 anni quasi triplicati i prodotti vegani lanciati nel mercato mondiale : Il fenomeno dei prodotti vegetariani e vegani è in crescita a livello globale e fa segnalare tendenze significative nei mercati e in ambito sociale e culturale. Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’avvicinamento continuo ai prodotti veg anche da parte dei consumatori che non hanno scelto uno stile di vita vegetariano o vegano, un pubblico ampio che riconosce ormai a queste produzioni un valore sotto aspetti diversi negli ambiti salutistico, ...