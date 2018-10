Formazione : al via seconda edizione 'Accademia Sonepar' : Padova, 15 ott. (Labitalia) - Sonepar Italia lancia la seconda edizione del progetto 'Accademia Son[...]

Una Pila Alla Volta : al via le iscrizioni per la seconda edizione : Al via le iscrizioni per partecipare Alla seconda edizione del progetto “Una Pila Alla Volta”, la più importante iniziativa di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti di pile e gli accumulatori promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e riVolta agli studenti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni, ai loro docenti e le ...

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce una nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...

Samsung Volley Cup A2 – Al via sabato la seconda giornata dei Gironi A e B : Samsung Volley Cup A2: con l’anticipo di sabato sera tra Trentino e Marsala prende il via la seconda giornata dei Gironi A e B. Domenica sette match, esordio per Pinerolo e Cus Torino Mentre la Nazionale di Davide Mazzanti si prepara ad affrontare la Final Six dei Mondiali in corso in Giappone, la Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile procede velocemente verso la 2^ giornata di Regular Season dei Gironi A e B. Delle otto partite ...

Morte dj Ivan Ciullo : gip archivia il caso per la seconda volta

Lo streaming non è il futuro dei videogiochi ma rimarrà una "via secondaria" : Praticamente ogni giorno sentiamo parlare dello streaming associato al mondo dei videogiochi e di come lo streaming sarà il futuro del nostro medium preferito. Ne parla Pete Hines di Bethesda, si rumoreggia che Sony stia pensando a un tablet basato sullo streaming e intanto Microsoft lancia Project xCloud. Molte personalità dell'industria parlano di questa tecnologia come il prossimo grande cambiamento che caratterizzerà il settore ma non tutti ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj al comando dopo la Style Dance. Ricardo Pinto avanti nei maschi - seconda posizione per Daniel Morandin : Sesto giorno di gare ai Campionati del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella specialità Solo Dance Senior, in campo femminile Silvia Stibilj si è portata saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un’ottima Style Dance; la fuoriclasse triestina ha sfoderato tutto il suo talento tecnico eseguendo in ...

Start up - IntesaSanpaolo : Al via la seconda edizione di B Heroes : Roma, 8 ott., askanews, - Al via la seconda edizione di B Heroes, il programma di valorizzazione delle Startup che consiste in un percorso di accelerazione, della durata di circa 8 mesi, rivolto ad ...

Allegri : “arriviamo a pieni punti a seconda sosta - ora ricarichiamoci” : “Porre obiettivi intermedi è una delle cose a cui tengo di più. Arriviamo a pieni punti alla seconda sosta, ora ricarichiamoci che il riposo conta come il lavoro!”. Massimiliano Allegri commenta così via twitter il successo della sua Juventus anche contro l’Udinese, arrivando a punteggio pieno alla seconda sosta della Nazionale, dieci vittorie in altrettante partite prima della pausa di ottobre, vincendo ieri per 2-0 alla ...

INSTINCT/ Anticipazioni del 7 ottobre 2018 : al via la seconda metà della prima stagione : INSTINCT, Anticipazioni del 7 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Il Sindaco impone di risolvere un crimine d'odio in sole otto ore. Dylan e Lizzie ci riusciranno?(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Al via la seconda edizione del Festival della Cooperazione internazionale

Banca Monte dei Paschi : al via seconda edizione di Officina Mps : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

Firenze. Al via la seconda edizione del festival dei diritti : Firenze ‘città delle opportunità’ e per il secondo anno consecutivo ospita il festival dei diritti. Per sensibilizzare contro la violenza

Monitoraggio dell’aria in Calabria : al via la seconda fase nel Comune di Pizzo : Ha preso il via giovedì scorso la seconda fase della campagna di Monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Pizzo Calabro, a cura del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria), diretto dal dr. Clemente Migliorino. L’ing. Nicola Ocello, tecnico del Servizio Aria del Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia, ha posizionato il laboratorio mobile dell’agenzia nel ...