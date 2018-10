Al via il cantiere che cambierà un pezzo di città 

Monte Echia - nuovo via ai lavori : il cantiere era fermo da 9 anni : Ripartono i lavori a Monte Echia. Dopo un'odissea durata nove anni , le opere sono cominciate nel 2009, sono stati aggiudicati , in via provvisoria, i lavori di completamento della sistemazione e ...

Napoli - apre il cantiere al Plebiscito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Cantiere prorogato sino a gennaio è già caos a via Depretis : prorogato di altri quattro mesi il Cantiere del metrò Linea 1 tra via Depretis e piazza Municipio. La fine dei lavori era prevista per l'inizio di agosto, ma è slittata per consentire gli ultimi ...

Roma : ‘Cantiere’ aperto al Sepolcreto di via Ostiense : Roma – Anche quest’anno la Sovrintendenza capitolina apre alla cittadinanza (12 e 13 settembre), il ‘cantiere’ del Sepolcreto della via Ostiense. Dopo il successo di pubblico conseguito lo scorso anno, e in occasione della seconda campagna di studio sul sito, attualmente in corso, l’istituzione di Roma Capitale ripropone un evento, completamente gratuito per i possessori della Mic Card, volto a favorire la ...

Napoli - riparte il cantiere di via Marina : fine a marzo o l'Europa rivuole i soldi : Il Comune accelera per far ripartire i lavori su via Marina. La dead line è fissata alla settimana del 10 settembre. Questo il termine per sciogliere le riserve condiviso tra Palazzo...