Al «Cinema Teatro Impero» l' autunno d' autore in una rassegna

Arte Cinema al via : Basquiat - Frida Kahlo - Mappletorpe al Teatro Augusteo e al San Carlo di Napoli : Inizia oggi 11 ottobre la 23ª edizione di Artecinema , il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea. L'iniziativa sarà inaugurata al San Carlo e continuerà presso il Teatro Augusteo di Napoli . Il tema di questa edizione sarà l'elettrizzante atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta.Continua a leggere

Una Ragazza per il Cinema : tutto pronto per la Finale Nazionale del 9 settembre al Teatro Antico Taormina : Iniziato il conteggio alla rovescia per l’esclusivo concorso Nazionale di bellezza e talento, “Una Ragazza per il Cinema”, giunto alla