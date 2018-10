ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: AfroNapoli, calciatrice si candida con Salvini: messa fuori rosa. Il presidente: ‘Serve un segnale forte contro il raz… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: AfroNapoli, calciatrice si candida con Salvini: messa fuori rosa. Il presidente: ‘Serve un segnale forte contro il raz… - massimotrevisso : Roba da matti! ECCO il vero razzismo contro gli italiani!! - toni_dellanna : Ormai la spaccatura del paese é realtà. -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Dalezioni di razzismo non ne accetto. È l’ultimo a potermele dare. Un politico che ci è stato vicino in questi anni? Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli”. Che ha idee sull’accoglienza molto simili a quelle dell’. Il calcio ormai è solo lo sfondo di una battaglia tutta politica sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione. Stanco per l’improvvisa bufera che si è abbattuta sulla sua squadra, ildell’Antonio Gargiulo risponde attraverso ilfattoquotidiano.it a un tweet del ministro dell’Interno che lo accusa di “razzismo” e “buonismo di sinistra” sul caso di Titti Astarita, la capitana della squadra femminiledopo aver annunciato la suatura al consiglio comunale di Marano (Napoli) in una lista civica alleata a ‘Noi con’. “Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politicadallo ...