AfroNapoli | calciatrice fuori dalla squadra pro-integrazione perché candidata con la Lega

AfroNapoli - calciatrice si candida con Salvini : messa fuori rosa. Il presidente : ‘Serve un segnale forte contro il razzismo’ : “Da Salvini lezioni di razzismo non ne accetto. È l’ultimo a potermele dare. Un politico che ci è stato vicino in questi anni? Luigi de Magistris, il sindaco di Napoli”. Che ha idee sull’accoglienza molto simili a quelle dell’AfroNapoli. Il calcio ormai è solo lo sfondo di una battaglia tutta politica sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione. Stanco per l’improvvisa bufera che si è abbattuta sulla sua squadra, il presidente dell’AfroNapoli ...