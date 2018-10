Aeroporto Palermo vuole ripristinare il volo diretto con New York

Palermo - da oggi riprendono le corse in treno per l'Aeroporto : Riparte il collegamento ferroviario tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino. riprendono da questa mattina le corse dei treni. 'Impegno rispettato', dice l'assessore regionale alle Infrastrutture, ...

Maltempo : gocce di pioggia nell’area arrivi dell’Aeroporto di Palermo : Il nubifragio di ieri sera a Palermo non ha risparmiato neppure l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’acqua si è infiltrata attraverso il soffitto della nuova sala arrivi: alcuni dipendenti hanno piazzato dei cestini proprio sotto i pannelli da dove filtrava l’acqua per raccogliere le gocce. La Gesap, che gestisce l’aerostazione, fa sapere di avere sollecitato la ditta che ha eseguito i lavori per risolvere il ...

Jet bimotore non riesce a decollare - voli dirottati dall'Aeroporto di Palermo : Allarme all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove nella notte il jet executive Cessna Citation C550, con a bordo due membri dell'equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il ...

Palermo : Cessna abortisce decollo all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” - pista chiusa : Nella tarda serata di ieri, all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, un Cessna C550, con a bordo due membri dell’equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il decollo dall’aeroporto. “Il rallentamento della corsa del velivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni“, spiegano dallo scalo. Il piccolo aereo privato è rimasto bloccato in pista e per circa un’ora e mezza ...

Palermo - dipendenti dell'Aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys - : I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di "I Want It That Way", dedicata ad un collega da poco scomparso. L'idea è stata di Francesco Marotta, ...

Palermo - dipendenti dell’Aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys : Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di “I Want It That Way”, dedicata ad un collega da poco scomparso. L’idea è stata di Francesco Marotta, anche lui operaio dello scalo siciliano e videomaker. ...

Trenitalia - dal 9 settembre riparte il treno Palermo-Aeroporto Punta Raisi : Teleborsa, - Dopo tre anni e mezzo i treni torneranno a collegare la città di Palermo all'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi . Alla vigilia di Ferragosto ,un convoglio senza passeggeri ha ...