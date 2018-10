huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Adesso digerite la Tap - SondrioFederica : RT @HuffPostItalia: Adesso digerite la Tap - TizianaTartari : RT @HuffPostItalia: Adesso digerite la Tap - HuffPostItalia : Adesso digerite la Tap -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Incontro a Palazzo Chigi, stasera alle 19 a seguito del Consiglio dei ministri, tra il premier Giuseppe Conte e parlamentari e consiglieri regionali pugliesi M5S.Al centro della riunione, viene spiegato da fonti di governo, la questione del gasdotto Tap, mentre il Salento è alle prese con la ripresa dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura energetica che porterà in Europa il gas dell'Azerbaijan, con approdo a Melendugno, in provincia di Lecce. Un'opera, questa, che è stata sempre osteggiata dal Movimento guidato dal vicepremier Luigi Di Maio.La nave Adhemar de Saint Venant, che svolgerà i primi lavori propedeutici alla realizzazione del gasdotto Tap nel tratto di mare antistante San Foca a Melendugno, si prepara a partire dal porto di Brindisi. A bordo sono in corso le ultime attività tecniche poi, se le condizioni meteomarine lo consentiranno, ...