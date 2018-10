Addio ai fastidi nella menopausa | ecco le novità nella rigenerazione genitale femminile

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Rigenerare per conservare forma e funzione. E continuare a vivere pienamente anche dopo la. E’ questa, sempre di più, la frontiera della chirurgia intima, area di applicazione della chirurgia plastica a cui il Congresso Nazionale della SICPRE (Roma, 11-13 ottobre 2018) dedica un’intera sessione di lavori.“Spesso laporta alterazioni e cambiamenti che possono rendere difficile la vita sessuale – spiega Stefania de Fazio, che con Massimiliano Brambilla presiede a “Chirurgiamaschile e”- . Oggi giustamente le donne non accettano queste limitazioni, anche perché la durata media della vita è aumentata e le profonde trasformazioni avvenutesocietà comportano il desiderio di vivere la propria sessualità anche in questa delicata fase in modo attivo e completo. Conservare la piena funzionalità di questo distretto anatomico è un obiettivo ...