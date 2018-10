Acer Swift 5 Pro | la prova di GQ Il laptop leggero e potente che è sempre con te

gqitalia

: Il nostro superleggero Swift 5 è Instore! Segui il link e scopri dove trovarlo. - AcerItalia : Il nostro superleggero Swift 5 è Instore! Segui il link e scopri dove trovarlo. - AcerItalia : Una grafica straordinaria che non compromette l'autonomia. Lo #Swift 3 è produttivo, proprio come te:… - Mikkele94 : Acer Swift 5 Pro Recensione - Potenza e Stile in meno di 1 kg: -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)insieme: sul tavolo dell’ufficio, nello zaino, sul divano o anche a letto. Un computer che rappresenta in toto la categoria del portatile: è difficile vedere in un altro modo il nuovoSwitf 5 Pro. È un computer elegante, con il suo corpo in magnesio – l’abbiamoto nella delicatissima colorazione rose gold – e con il giusto bilanciamento di potenza per il suo peso. Quindi, intendiamoci: non potrai spingerlo al massimo sui giochi, ma potrai giocare tranquillamente, e montarci occasionalmente video. Ma il suo meglio lo darà come ufficio mobile: documenti, navigazione, un po’ di Netflix. Tutto in totale scioltezza e con un’arma in più: il peso. Che è sotto al chilo, per cui puoi tranquillamente mettere il tuoin borsa e dimenticarlo lì. Quando occorre, lo avraia portata. Con un prezzo di listino che si aggira intorno ai 1200 euro per la versione base ...