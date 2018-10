Accadde oggi | ballerina e spia | l’affascinante Mata Hari viene uccisa 101 anni fa

Accadde oggi : il 4 ottobre 1582 si andò a dormire e ci si risvegliò il 15 ottobre : Il calendario gregoriano prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse nel 1582 e modifica il calendario giuliano, precedentemente in vigore. Si tratta di un calendario basato sull’anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni. Per passare dal calendario precedente a quello nuovo, (in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia-Lituania e Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo, e poi negli altri paesi cattolici in date diverse nel corso ...

Accadde oggi - 15 ottobre 1967 : muore Gigi Meroni : Luigi Meroni, detto Gigi è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Morì a ventiquattro anni, poco dopo la fine di una partita tra il Torino, la squadra in cui militava, e la Sampdoria, investito da un’auto mentre attraversava Corso Re Umberto a Torino insieme con il suo grande amico e compagno di squadra Fabrizio Poletti, era il 15 ottobre 1967. Più di 20.000 persone parteciparono ai funerali di Meroni e il lutto ...

Accadde oggi : nel 1979 il primo gay pride - ovvero la prima manifestazione per i diritti degli omosessuali : Era il 14 ottobre 1979 quando negli Stati Uniti, a Washington, si svolse la prima marcia per i diritti gay, alla quale inaspettatamente parteciparono decine di migliaia di persone. La National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, fu una grande manifestazione di natura politica durante la quale oltre centomila attivisti marciarono per le strade della capitale statunitense rivendicando pari diritti civili per gli omosessuali e chiedendo ...

Accadde oggi - 14 ottobre 2001 : il Torino recupera tre reti alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’ importante giornata per i tifosi di Juventus e Torino, da ricordare il derby del 14 ottobre 2001 in cui i granata, in svantaggio per 0-3 all’intervallo, rimontarono fino al 3-3 approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale da Salas per via di una “buca” scavata dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata poi ...

Accadde oggi : 13 ottobre 1582 - il giorno che non è mai esistito : I giorni dal 5 al 14 ottobre, nel 1582, non sono esistiti. Non si tratta però dell’effetto di qualche stregoneria del passato, ma della necessità di un semplice calcolo matematico. Un calcolo che diversamente non si sarebbe potuto portare a termine. Il 15 ottobre di quell’anno, infatti, entrò in vigore il calendario gregoriano, ovvero quello che utilizziamo ancora oggi, ma per riallineare la nuova cadenza alle stagioni è stato ...

Accadde oggi - 13 ottobre 1929 : la Roma vince 9-0 : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per i tifosi della Roma quella del 13 ottobre 1929, partita che può essere considerata dei record. La vittoria col maggior numero di reti di scarto in campionato italiano è avvenuta nel campionato 1929-1930 (Roma-Cremonese 9-0), mentre in ambito internazionale è stata Roma-Altay del 7 novembre 1962, terminata 10-1 per i Capitolini;le ...

Accadde oggi : il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo “scopre” l’America : Salpato da Palos sulle tre caravelle il navigatore genovese Cristoforo Colombo approda il 12 ottobre 1492 nell’isola Guanhami nelle Bahamas (oggi Waitling) che battezza San Salvador. Benché preceduto dal vichingo Eric il Rosso, a Colombo resta comunque il merito di aver scoperto il continente americano. La partenza era avvenuta alle sei del mattino del 3 agosto 1492 da Palos de la Frontera, con rotta verso le Isole Canarie per sfruttare ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : caos dei tifosi della Serbia e partita rinviata contro l’Italia : Continua il nostro appuntamento valido per la rubrica ‘Accadde oggi’, il 12 ottobre 2010 è una data da ricordare e non per un aspetto positivo. La partita tra Italia e Serbia è stata infatti rinviata, all’ennesimo fumogeno lanciato dai “tifosi” slavi all’indirizzo di Viviano, dopo sette minuti giocati la decisione di mandare tutti negli spogliatoi. L’intenzione dei tifosi serbi era quella di non far giocare a tutti ...

Accadde oggi : l’11 ottobre 1968 il primo volo Apollo con equipaggio : L’11 ottobre del 1968 partiva il primo volo spaziale con equipaggio del programma statunitense Apollo: gli astronauti Walter Marty Schirra, Donn Fulton Eisele e Ronnie Walter Cunningham trascorsero 11 giorni nello spazio, mentre orbitavano attorno alla Terra per testare il modulo di comando che era stato progettato per portare l’uomo sulla Luna. Lanciata dalla base dell’Air Force di Cape Canaveral (allora si chiamava Cape ...

Accadde oggi - 11 ottobre 1962 : Pelé vince la Coppa Intercontinentale : Continua il nostro consueto appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli amanti delle statistiche, l’11 ottobre 1962 è una data da ricorda per la vittoria di Pelé nella SuperCoppa Intercontinentale con il Santos contro il Benfica. Il Santos, guidato dalla propria linea d’attacco, dominò entrambe le sfide, trascinato da Pelé. In tutto, con le cinque reti di O Rei, il Santos vince per 8-4 la ...

Accadde oggi - 10 ottobre 1906 : nasce lo Spezia : Lo Spezia Calcio è una società calcistica italiana con sede nella città di La Spezia, che milita nel campionato di Serie B. La sua fondazione storica risale al 1906, esattamente al 10 ottobre e disputa i suoi incontri casalinghi allo Stadio Alberto Picco, i colori sociali sono bianco e nero. Nell’agosto del 2008 la nuova società è stata acquistata da Gabriele Volpi. Nel suo albo d’oro lo Spezia Calcio può vantare un titolo ...

Accadde oggi - 9 ottobre 1988 : torna la Serie A a 18 squadre : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata da segnare in rosso per gli amanti delle statistiche e del campionato di Serie A. Il 9 ottobre 1988 ci fu l’estensione da 16 a 18 squadre, novità anche per quanto riguarda il numero degli stranieri, da 2 a 3 tesserabili per ogni squadra. Il campionato si concluse con il dominio dell’Inter, polverizzato ogni tipo di record. ...

Accadde oggi - 8 ottobre 1986 : esordio di Vicini da ct dell’Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, l’8 ottobre 1986 è una giornata da ricordare per gli appassionato di calcio e della Nazionale. Azeglio Vicini fa il suo esordio come commissario tecnico della Nazionale italiana, in campo per l’amichevole contro contro la Grecia a Bologna. esordio positivo, gli ellenici vengono piegati da una sorprendente doppietta di Beppe Bergomi che ...

Accadde oggi - 7 ottobre 1967 : la prima partita a colori in tv : Continua il nostro classifico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda il mondo del calcio, la data del 7 ottobre 1967 è una di quelle da cerchiare in rosso. E’ stata infatti trasmessa la prima partita di calcio a colori, di fronte Germania Ovest-Jugoslavia, valida per le qualificazioni agli Europei. Il risultato finale è stato d 3-1, il secondo tempo a causa del maltempo è stato ...