Abusi su 12enne | arrestato catechista

Napoli - Abusi su 12enne : "Stupratori minorenni - niente processo" : Hanno abusato e minacciato una 12enne dopo averla attirata con l'inganno in un casolare alla periferia di Castellammare. Ora, i tre aggressori minorenni hanno lasciato il carcere e sono stati trasferiti in una comunità di recupero per minori.I tre giovani hanno anche chiesto al giudice di non essere processati, ma di essere seguiti in un percorso di recupero di due anni. Come spiega il Corriere, se la richiesta di "messa alla prova" dovesse ...