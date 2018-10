A Temptation Island Vip una brutta caduta per il single Nicolò Ferrari | “Fiumi di sangue”

caffeinamagazine

: Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - Simo_Ventura : Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - QuiMediaset_it : Finalissima da record per #TemptationIslandVip condotto da @Simo_Ventura: leader della prima serata con oltre 4.000… - Simo_Ventura : #Repost #highlanderdj TEMPTATION ISLAND VIP - LA CANZONE DI SIMONA VENTURA (E NON SOLO) Video completo ??… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Non solo le coppie (più o meno) famose. AVip anche qualchesi è distinto in questa prima edizione. Come, che avevamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar Addati. Era arrivato fino alla fine, ma poi la tronista gli aveva preferito Giordano Mazzocchi ed è con lui che ha voluto mettere alla prova il rapporto al ‘reality dei sentimenti’ guidato da Simona Ventura. Ma al villaggio delle fidanzate, Nilufar si è ritrovatatra i tentatori e proprio nei giorni scorsi lui ha raccontato la sua esperienza ae la sua verità sul rapporto con Nilufar al reality sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Spesso abbiamo parlato di cose che non c’entravano con Giordano, e dentro di me dicevo: ‘Ma perché lo fa proprio con me?’. A differenza di quello che ha detto – racconta-, non stava tutto il ...