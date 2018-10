A gonfie vele Asus ZenFone 4 Max con Android 8 1 | aggiornamento via OTA e guida manuale

optimaitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ottime notizie per tutti i possessori di unMax, nella fattispecie il modello siglato ZC554KL: l'8.1 è stato rilasciato proprio per questa variante in queste ore e le notifiche via OTA dell'update non dovrebbero mancare nel breve periodo. Di seguito riportiamo le notizie saliente relative all'update, così come pure riportate sul forum ufficiale.L'dell'4 Max ad8.1 ha build 15.2016.1809.412 e data di rilascio per gli sviluppatori odierna, ossia del 15 ottobre. Il peso del firmware non ci è noto, almeno per il momento: non ci sono dubbi tuttavia si tratti di un pacchetto abbastanza corposo, visto che oltre all'introduzione del nuovo update Oreo incrementale, anche l'interfaccia personalizzata del produttore sarà adeguata alla sua versione ZENUI 5.0.Visto il rilascio odierno della release, quando tutti i ...