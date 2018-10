A 78 anni morta a Belgrado Milena Dravic | una delle attrici più amate della ex Jugoslavia

Sampdoria - un ricordo lungo 25 anni : "Mantovani immortale" : A Bogliasco, ormai, tutto sta cambiando. Il nuovo centro sportivo della Sampdoria appare ogni giorno più visibile dentro il cantiere, ma la vecchia palazzina degli spogliatoi, che a inizio gennaio ...

Aperta un'inchiesta sul mortale della 71. Niente autopsia : martedì il funerale di Alessandro Nanni : E' stata Aperta un'inchiesta sull'incidente che ha causato il ferimento di tre persone , sono tutte gravi ma non in pericolo di vita, e la morte di Alessandro Nanni , il 39enne spentosi all'alba lungo ...

È morta la giornalista e scrittrice Bia Sarasini : aveva 68 anni : È morta la giornalista e scrittrice Bianca Maria “Bia” Sarasini. aveva 68 anni. Era nota soprattutto per il suo impegno femminista. Nel 1970 aveva fatto parte del gruppo originario del Manifesto. In seguito ha scritto per il Secolo XIX e lavorato The post È morta la giornalista e scrittrice Bia Sarasini: aveva 68 anni appeared first on Il Post.

Incidente mortale a Prato - perde la vita un ragazzo di 21 anni : Prato, 14 ottobre 2018 - Tragico Incidente questa notte in via Baciocavallo a Prato. Un'auto con a bordo tre ventenni ha perso il controllo si è schiantata. Nel violento impatto ha perso la vita un ...

Incidente stradale morta una donna. Cristina Malandri aveva 44 anni : Incidente stradale, morta una donna. Succede a Forlì nella zona intorno a Ronco. A quanto si apprende la vittima era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un’oreficeria del centro storico e ...

Incidente mortale a Russi - perde la vita un motociclista di 17 anni : Russi, 14 ottobre 2018 - Schianto mortale nella notte, e la vittima è un 17enne in moto , l'ennesimo centauro deceduto a causa di un Incidente in questo infausto 2018. Erano passati 20 minuti da ...

Morta a 5 anni : si indaga per omicidio colposo : È Morta a cinque anni la piccola Carla Borlenghi, la bimba di Busseto ricoverata per diabete e deceduta a causa di un edema cerebrale. La Procura di parma ha ordinato le indagini per omicidio colposo, per fare luce su quanto avvenuto durante la presenza in ospedale della bambina. I Pm di Parma ci vogliono vedere chiaro: che cosa è accaduto a Carla Borlenghi? Famiglia e amici sono rimasti sconvolti di fronte alla notizia della morte della bambina ...

BARBARA MASTROIanni È MORTA/ Scomparsa la figlia del grande Marcello - il ricordo della Siae : E' MORTA a 66 anni di età BARBARA MASTROIANNI, figlia dell'attore Marcello. Aveva lavorato anche lei nel mondo dello spettacolo ma come costumista e scenografa(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 22:19:00 GMT)

Giada Dall'Acqua - pattinatrice morta nel sonno a 28 anni/ Disposta autopsia - probabile collasso cardiaco : Giada Dall'Acqua, pattinatrice morta nel sonno a 28 anni: l'azzurra si è addormentata dopo pranzo e non si è più risvegliata. Ultime notizie: Disposta autopsia, nuovo "caso Astori"?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Pattinaggio a rotelle : addio all'ex azzurra Dall'Acqua - morta nel sonno a 28 anni : ROMA - Pattinaggio artistico a lutto per l'improvvisa scomparsa di Giada Dall'Acqua , tecnico di terzo livello ed ex atleta azzurra delle specialità di Solo Dance e Coppia Danza , che aveva dedicato l'...

