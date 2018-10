A 6 anni dal lancio | Star Citizen ha guadagnato quasi 1 milione di dollari nel giro di

‘SPESE PAZZE’ - EDOARDO RIXI : CHIESTI 3 anni 4 MESI/ Regione Liguria - le altre condanne richieste dal pm : Regione Liguria, processo "Spese Pazze": per EDOARDO RIXI CHIESTI 3 ANNI e 4 MESI di condanna dal pm Pinto. Ultime notizie, guai per il viceministro Mit (Lega) impegnato nel ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:12:00 GMT)

Giulia - uccisa dalla leucemia a 10 anni come la gemella Greta : Un destino amaro, beffardo e crudele si è accanito su una famiglia residente in via Arzerdimezzo, nel quartiere di Costa Calcinara, a Monselice. Mamma Tania Trifan (di origini moldave) e...

Gloria Guida condurrà Le Ragazze su Rai 3 : "A 60 anni riparto dalla tv" : "Le donne sono fantastiche, sanno sempre rialzarsi. Io non definirei questo programma femminista ma femminile, perché racconta un punto di vista. Mi è sembrato il progetto giusto per rimettermi in pista". Così Gloria Guida, l'icona del cinema anni Settanta, annuncia il suo nuovo impegno professionale, tutto inedito: sarà alla Guida (perdonateci il gioco di parole) de Le Ragazze, il format in onda su Rai 3 realizzato da Pesci Combattenti. ...

Modello spagnolo vs modello italiano. L'Europa del sud a quattro anni dalla crisi : Italia: Monti, governo “dovrà confrontarsi con la realtà” a causa della legge di bilancio Berlino, 15 ott 08:33 - (Agenzia Nova) - A causa della legge di bilancio che domani, 15 ottobre, il governo presenterà all'esame della Commissione europea, gli italiani “dovranno confrontarsi con la realtà”. È

Trasporti - in sei anni previsti finanziamenti per 1 - 6 miliardi in sicurezza stradale : Oltre 1,6 miliardi di euro in sei anni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato il Piano dei finanziamenti per gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ...

Audi e sport invernali : un sodalizio lungo 11 anni : Audi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliPeter Fill e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaSofia Goggia e Fabrizio, Direttore Audi ItaliaAudi e la Federazione Italiana sport invernaliMichela Moioli e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaGli atleti della Federazione Italiana sport invernali si dicono pronti a ripartire per una nuova entusiasmante ...

Dalla Spagna : Ronaldo - due anni alla Juve poi in Florida : Secondo Don Balon la notizia confermerebbe la tranquillità del portoghese di fronte alle accuse della Mayorga

Incidente stradale morta una donna. Cristina Malandri aveva 44 anni : Incidente stradale, morta una donna. Succede a Forlì nella zona intorno a Ronco. A quanto si apprende la vittima era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un’oreficeria del centro storico e ...

SCUOLA/ Dalla matematica alle scienze - una lezione di realismo lunga 20 anni : Nei suoi 20 anni di vita la rivista ha sempre affermato il valore pedagogico, formativo ed educativo dello studio scolastico delle discipline scientifiche. CARLO DI MICHELE(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:10:00 GMT)FISICA/ Le indefinite vite del gatto di Schr?dinger, di I. LicataPREMIO NOBEL MEDICINA 2018/ Allison e Honjo, ecco come "funziona" la loro scoperta, int. a M. Pierotti

JULIA ROBERTS - "FERITA DALLE CRITICHE"/ Foto - a 50 anni le scrivono : "sei orribile" : L'attrice JULIA ROBERTS sottolinea di essere stata ferita DALLE critiche che sono piovute dopo la pubblicazioen da parte della nipote di una Foto insieme. Gli anni passano per tutti, ma...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Diego Fusaro - il fallimento umano. Giovanni Sallusti : dall'economia al sesso - incompetente su tutto : È qualcosa che scorgete ogni giorno nelle pieghe della cronaca, Libero l' ha chiamata più volte 'scemocrazia', la intuite nel volto sardonico di Giggino Di Maio che festeggia dal balcone di Palazzo ...

Bimba di 2 anni muore in ospedale dopo il vaccino esavalente : il ministro Grillo invia gli ispettori : Ispezione del ministero della Salute all'ospedale di Melfi , dove nei giorni scorsi è morta una bambina di 2 anni alla quale era appensa stato somministrato il vaccino esavalente . Il ministro della ...

ASIA ARGENTO/ Piange a Verissimo : "Vado dall’analista da tanti anni. Ho sofferto di ansia e traumi" : ASIA ARGENTO sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L'attrice ripercorre l'ultimo anno: dal caso Weinstein, al suicidio di Anthony Bourdain e alle accuse di Jimmy Bennett.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Lugnano in Teverina - dagli scavi riemerge la tomba di una bambina di 10 anni forse uccisa dalla malaria : Custodisce i resti di una bambina di 10 anni la tomba rivenuta durante gli scavi nell'area archeologica di Poggio Gramignano a Lugnano in Teverina. La tomba presenta al suo interno il corpo della ...