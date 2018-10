A 14 anni in azzurro | Marta Mazzocchi esordisce nella nazionale senior di hockey Aosta

Rizzelli riabbraccia l'azzurro «Dopo due anni è la rivincita» : C'è Martina Rizzelli; non c'è Elisa Meneghini. Il direttore tecnico della nazionale di artistica femminile, Enrico Casella, ha ufficializzato i nomi delle sei ginnaste che domani a Russelheim, ...

LISTA CONVOCATI ITALIA/ Nazionale - i nomi : Giovinco - ritorno in azzurro dopo tre anni : LISTA CONVOCATI ITALIA. Ultime notizie Nazionale, i nomi scelti da Roberto Mancini per le gare contro Ucraina e Polonia: out Balotelli e Belotti, c'è Giovinco, torna Acerbi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Paolo Conte in tour per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro” : Continua il tour di Paolo Conte per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Lunedì 15 aprile del prossimo anno il cantautore astigiano farà tappa al Teatro Regio di Torino (prevendite disponibili a partire da mercoledì 10 ottobre). «Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive ...

Ciclismo - Gianni Moscon l’unico giovane talento azzurro. Prossimo obiettivo : il Giro di Lombardia : Un lampo di luce azzurra è arrivato nella prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck. Se Alejandro Valverde si è andato a prendere con pieno merito il titolo che tanto gli mancava nel palmares, l’Italia non ha potuto gioire e deve allungare l’astinenza dall’iride, con il trionfo di Alessandro Ballan in quel di Varese che è lontano ormai 10 anni. C’è stata però una performance da sottolineare e che fa ...

Paolo Conte : il tour per celebrare i 50 anni di Azzurro continua : ... lo storico brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e in tutto il mondo. A partire dal 12 novembre, data in cui Conte si esibirà in concerto ...

ATP San Pietroburgo – Vanni sconfitto ai sedicesimi di finale : l’azzurro ko contro Bautista Agut : Luca Vanni sconfitto ai sedicesimi di finale dell’ATP di San Pietroburgo: l’azzurro si arrende in due set allo spagnolo Roberto Bautista-Agut Dura 1 ora e 21 minuti l’esperienza di Luca Vanni all’ATP di San Pietroburgo. Il tennista azzurro, numero 170 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto all’esordio, nei sedicesimi di finale del torneo russo, da Roberto Bautista-Agut. Lo spagnolo, attualmente numero 26 della classifica ATP, si ...

VIDEO Gianni Moscon vince il Giro di Toscana - gli highlights della gara : forma strepitosa dell’azzurro verso i Mondiali : Gianni Moscon ha vinto il Giro di Toscana 2018 e dimostra uno stato di forma davvero strepitoso dopo che sabato aveva conquistato la Coppa Agostoni con un’azione proverbiale. Oggi il 24enne trentino ha attaccato in salita e poi si è giocato la vittoria con Romain Bardet e Domenico Pozzovivo beffandoli allo sprint: un successo da fuoriclasse per lo scalatore del Team Sky che lancia segnali molto interessanti in vista dei Mondiali di ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell 2018 : Giovanni De Gennaro in trionfo! Discesa perfetta dell’azzurro nel K1 : Arriva finalmente il grande acuto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Canoa slalom. Alle Finali di La Seu d’Urgell (Spagna) Giovanni De Gennaro trionfa nel K1, grazie ad una Discesa perfetta. Il 26enne bresciano conquista così la terza vittoria in Coppa del Mondo, dopo quelle di Ivrea 2016 e Markkleeberg 2017. Si tratta anche del primo successo azzurro in questa stagione, dopo il terzo posto di Stefanie Horn a Cracovia. De Gennaro ha ...

Gulf Racing - Cinquant'anni di glorie in azzurro-arancio - FOTO GALLERY : Sono passati 50 anni dal primo trionfo di una vettura con la livrea Gulf a Le Mans, quando la Ford GT40 azzurra e arancio di Pedro Rodriguez e Lucien Bianchi vinse la celebre maratona della Sarthe. Una ricorrenza ora omaggiata dalla Casa americana, che a Pebble Beach ha presentato la nuova GT Heritage Edition, ispirata al team di John Wyer. Del resto, quello nato con le sportive dellOvale Blu fu solo linizio di una serie di modelli ...

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO - RETE 4/ Info streaming del film con G.Giannini : TRAVOLTI da un INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO, il film in onda su RETE 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Mariangela Melato, alla regia Lina Wertmüller. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:42:00 GMT)

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO/ Su Rete 4 il film con Giancarlo Giannini : TRAVOLTI da un INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Mariangela Melato, alla regia Lina Wertmüller. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:22:00 GMT)