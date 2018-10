5 persone sono morte per le alluvioni nel sud della Francia

"Ad Auschwitz mi sono davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone". Guccini si racconta : "Ad Auschwitz mi sono davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano le persone. Un gigantesco cimitero senza croci: non si può non pensare alla composizione del concetto di giustizia. Dov'è la giustizia? Che cosa è davvero? È soltanto una parola?».Francesco Guccini in una lunga intervista al Corriere della sera racconta di sé, della sua vita, delle sue canzoni, della passione per i ...

Ilaria Cucchi : 'Sotto accusa non ci sono i carabinieri ma solo alcune persone' : Ilaria Cucchi chiarisce che sotto accusa, nel processo sulla morte di suo fratello Stefano dopo le rivelazioni di Francesco Tedesco sul pestaggio , non c'è l'Arma dei carabinieri, ma solo alcuni ...

Lega - bomba carta contro la sede Prese due persone. Sono anarchici : Attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega ad Ala, localita' del Trentino meridionale dove questa sera il leader del Carroccio, Matteo Salvini, terra' un comizio. Secondo le prime indiscrezioni e' esploso un ordigno rudimentale, una bomba carta. Gli inquirenti avrebbero fermato alcune persone. La vetrina della sede e' stata mandata in frantumi dalla deflagrazione Segui su affaritaliani.it

La polizia dello Stato di New York ha arrestato Nauman Hussain, il gestore della società della limousine che sabato scorso era rimasta coinvolta in un incidente in cui erano morte 20 persone: due passanti e le 18 persone che si trovavano a bordo.

In Italia ci sono più di 750mila persone in pensione da 40 anni. Ecco chi se la gode : Inutile ribadire che l'argomento pensioni è di stretta attualità. Si parla di quota 100 per modificare le rigide disposizioni della legge Fornero, ma gira e rigira la gran parte dei futuri pensionati ...

Sei persone sono morte e nove sono disperse per un'improvvisa alluvione nella zona orientale di Maiorca, la più grande isola delle Baleari, in Spagna. Martedì notte in poche ore sono caduti 20 centimetri di pioggia, che hanno fatto straripare il torrente.

Sabato venti persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli tra cui una limousine a Schoharie, nello stato di New York. Il New York Times dice che a bordo della limousine c'erano i partecipanti a una festa di compleanno.

Almeno 11 persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5,9 a Haiti.

TERREMOTO oggi a CATANIA, 4.8 di MAGNITUDO Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.

Raiola : 'Ibrahimovic al Milan? Ora lì ci sono persone normali' : ROMA - Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan . Il suo procuratore Mino Raiola ha fatto il punto sulla situazione ai microfoni di Rai Sport: ' Al momento non ci sono possibilità, le conversazioni coi club non sono attuali, ma siamo disposti a parlare. Comunque ora ci sono persone normali al comando del Milan, prima la società non ...

Sono 250 le persone morte “per un selfie” con un’età media di 23 anni : lo studio del Journal of Family Medicine and Primary Care : In cima ad un grattacielo, sul muretto con una gamba sola ma anche sulla spiaggia con l’oceano sullo sfondo: più il selfie è estremo più è cool, giusto? Peccato che gli autoscatti, negli ultimi sei anni, siano costati la vita a oltre 250 persone. È lo scioccante risultato di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Journal of Family Medicine and Primary Care l’organo con cui la “All India Institute of Medical Sciences” ha raccontato il ...

Un uomo ha sparato nel parcheggio di un centro commerciale nel quartiere di Germantown a Philadelphia, in Pennsylvania. La polizia ha detto che ci sono cinque feriti: un uomo in condizioni gravi colpito alla testa, un ragazzo di 23 anni.

Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni tifosi inglesi sono stati aggrediti nel centro di Napoli: uno di loro, un uomo di 26 anni, è stato medicato in ospedale per ferite lacero-contuse e poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. A Napoli sono state fermate 28 persone per l'aggressione.

Ricerca - morire per un selfie : almeno 259 persone sono decedute in 6 anni - ecco le cause più comuni : almeno 259 persone sono morte negli ultimi 6 anni in tutto il mondo per essersi scattate selfie in luoghi o situazione pericolose: la Ricerca è stata realizzata in India, dove il fenomeno è molto diffuso (2 anni fa Mumbai ha dovuto creare 16 “no selfie zone” dopo una serie di incidenti mortali). L’All India Institute of Medical Sciences ha rilevato ben 259 selfie mortali avvenuti tra l’ottobre 2011 e il novembre 2017, la ...