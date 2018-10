5 bimbi morti al minuto per fame

Dramma in Kenya - bus carico di passeggeri finisce nella scarpata : 50 morti - anche bimbi : La tragedia nella mattinata di mercoledì lungo la strada che dalla capitale Nairobi porta a Kisumu, nell'ovest del Paese africano. Il conducente del pullman avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre guidava lungo un ripido pendio finendo per andare fuori strada e infine giù per una scarpata.Continua a leggere

Tragedia in Indonesia - sono più di 1.200 i morti : è bufera per l’allerta tsunami revocata - dramma per 600.000 bimbi [FOTO e VIDEO] : 1/138 AFP/LaPresse ...

Indonesia : oltre 1200 morti per sisma - dramma per 600'000 bimbi

Iran - attacco a una parata militare : morti e feriti - bimbi e giornalisti tra le vittime - L'Isis rivendica l'attentato : La parata si celebrava in occasione dell' anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein . Ahvaz è il capoluogo della regione petrolifera del Khuzestan e nel 2017 era stata teatro di ...

Rebibbia - da psicologa non saprei spiegare a mio figlio perché quei bimbi sono morti : di Vera Cuzzocrea * Secondo lo psicologo Jerome Seymour Bruner, “non c’è niente che un bambino non possa capire: il difficile è per gli adulti trovare il modo di spiegare le cose”. E se mio figlio, 11 anni, oggi mi avesse chiesto di spiegargli il motivo per cui sono morti una bambina di sei mesi ed il fratellino di due anni per opera della loro mamma, in un carcere, io mi sarei sentita non poco in difficoltà. Come mamma, pensando a ...

Olanda : treno su cargo bike - morti bimbi : 13.33 Quattro bambini sono morti e un bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Oss -circa 100km a sudest di Amsterdam- in seguito allo scontro a un passaggio a livello fra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette 'cargo bike', molto usate in Olanda). Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riportano i media locali.

Olanda - treno contro cargo-bike : morti 4 bimbi/ Video ultime notizie Oss : grave incidente passaggio a livello : Olanda, treno contro cargo-bike che trasportava diversi bambini: morti 4 bimbi, uno ferito e grave un adulto. ultime notizie Video, grave incidente al passaggio a livello(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:32:00 GMT)

“Terrificante!”. bimbi morti in scatole di cartone - choc in ospedale. La scoperta dopo una visita inaspettata : Orrore in ospedale. Macabra scoperta in Kenya, dove una visita a sorpresa del governatore di Nairobi Mike Sonko presso il Pumwani Maternity Hospital ha portato al ritrovamento di 12 corpi di bambini morti, nascosti in scatole di cartone. Da allora, un medico e altri due membri dello staff sono stati sospesi, ha detto il governatore su Twitter, dove ha anche pubblicato un video dell’ispezione ospedaliera. “visita improvvisata ...

Kenya - orrore in ospedale : bimbi morti nascosti in scatoloni : Il Kenya è sotto choc per un'orribile scoperta avvenuta al Pumwani Maternity Hospital di Nairobi dopo una visita a sorpresa del governatore, Mike Sonko. Nell'ospedale sono stati ritrovati 12 corpi di bambini morti nascosti in alcuni scatoloni di cartone e avvolti in sacchetti di plastica. Una visione orrenda che ha portato alla sospensione immediata di un medico e di tutto lo staff su ordine dello stesso governatore.Mike Sonko ha anche ...

India - dramma durante il pellegrinaggio : bus cade nel burrone - 45 morti tra cui 7 bimbi : La tragedia sulla strada del ritorno da un pellegrinaggio religioso in un tempio Indiano nello stato di Telangana. Il mezzo è uscito di strada all'imboccatura di un ponte, dopo una curva, ed è precipitato in una gola sottostante.Continua a leggere

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni : tra loro 20 bimbi. Fatto ricostruito dai superstiti : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Unicef - morti 1 - 4 mln di bimbi per malattie prevenibili/ Video - petizione online per sostenere i vaccini : Unicef, morti 1,4 milioni di bimbi per malattie prevenibili. Ultime notizie, petizione online per sostenere i vaccini in Italia e nel mondo: ecco il Video(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Yemen : 1000 morti ad agosto - 300 bimbi : ANSA, - ROMA, 6 SET - agosto è stato il mese più sanguinoso dall'inizio dell'anno in Yemen. La denuncia arriva dall' Oxfam: citando i rapporti raccolti dalle Nazioni Unite, la ong sottolinea che "nei ...