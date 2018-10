3 titoli per sfruttare i trend del futuro

Tiro a Volo – Campionato Italiano della Struttura Federale - tre titoli per il Fitav Lombardia : Ben 3 titoli italiani portano la firma di altrettanti rappresentanti lombardi, a iniziare da quello vinto nella Fossa Olimpica dal presidente di Società di Terza categoria Danilo De Marchi con lo score di 43/50 Una domenica baciata dal sole e dalla temperatura assai mite, quella appena trascorsa al Trap Concaverde di Lonato del Garda che ha ospitato il Campionato Italiano della Struttura Federale riservato ai Presidenti e vice Presidenti ...

Tria : "Nessun problema per ora per aste e titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 43% - - perde molto Banca Carige : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 8.487,91, con ...

Atac : A settembre ricavi per oltre 22 MLN da titoli di viaggio : Roma – “Prosegue anche a settembre il trend positivo delle vendite di titoli di viaggio. Atac ha chiuso il mese con ricavi per oltre 22,4 milioni di euro, l’1,2% in piu’ rispetto a settembre 2017. Al risultato hanno contribuito l’andamento dei ricavi da abbonamenti annuali, in aumento del 4,3% rispetto a settembre 2017, e dei titoli turistici (24h, 48H, 72H), cresciuti del 5,3%, che confermano la performance ...

Usa - Wall Street crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed : “Penso che sia impazzita” : “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito così al tonfo di Wall Street che mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo Trump, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con ...

Assassin's Creed Odyssey ha registrato vendite superiori agli altri titoli della saga : Dopo i notevoli risultati di Assassin's Creed Origins, era ormai chiaro di come la saga avesse bisogno di svecchiarsi e rinnovarsi in maniera intelligente. Con Assassin's Creed Odyssey (che ricordiamo è disponibile da circa una settimana) Ubisoft ha portato a casa risultati ancora maggiori, come testimoniano le vendite.Come ricorda Gamingbolt, Ubisoft ha annunciato oggi che le vendite di Odyssey sono state altissime al lancio ed è stato segnato ...

Metal Gear Solid 2 e 3 disponibili tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : I classici di azione stealth di Hideo Kojima, Metal Gear Solid 2 e 3, che arrivano nella forma di Metal Gear Solid HD Edition, sono gli ultimi titoli a far parte dell'elenco in continua espansione di Microsoft di giochi retrocompatibili per Xbox One.Come segnala Eurogamer.net, negli ultimi tempi abbiamo già visto alcuni titoli Konami retrocompatibili con Xbox One, come la collezione Silent Hill HD e Zone of Enders HD. Metal Gear Solid HD ...

L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo - +1 - 15% - - notevole balzo in avanti per BPER : Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.488,7, e si è poi ...

L'idea di Salvini per fermare lo spread : "Meno tasse a chi investe in titoli di Stato" : Il governo gialloverde adesso sta valutando la possibilità di detassare i contribuenti che investono in titoli di Stato italiani. La conferma viene da Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3. "Non farsi prendere dal panico che non esiste - spiega il vide premier leghista - lo spread è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia ...

Salvini : meno tasse per titoli italiani : 9.27 "La Manovra non cambia perchè lo Spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero". Così Salvini ad Agorà. Se lo spread arrivasse a 400? "Non vogliamo chiedere l'oro per la Patria,ma aiutare chi investe nei Titoli italiani E' possibile pensare a nuove emissioni di Titoli facendo pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese",annuncia E assicura: "L'Italia non salta. L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli ...