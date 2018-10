10 000 A C Sul 20 il film di Roland Emmerich oggi | 15 ottobre 2018

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

Ruby e Ronaldo - la vera storia I verbali di lei sul calciatore : «Mi diede 4.000 euro» Video : Le parole in un verbale del 2010. La ex modella allora minorenne parlò di un rapporto con il calciatore, ma poi in un’intercettazione telefonica disse: «Mi inventai tutto». E oggi in un sms all’avvocato: «Sono sconvolta, il mio nome strumentalizzato»

Boom di nascite di baby tartarughe marine in Italia : 6.000 da 78 nidi sulle spiagge : Seimila tartarughe marine sono nate questa estate sulle spiagge Italiane che hanno ospitato numerosi nidi di Caretta caretta. Lo dice Legambiente spiegando che con la nascita proprio in queste ore delle ultime tartarughine sulla piccola isola di Linosa da un nido deposto il 18 agosto scorso, si avvia a conclusione la stagione delle nidificazioni e delle nascite. Dalla Toscana alla Calabria, dalla Basilicata alla Sicilia, sono otto le ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

CR7 - spuntano le carte dell'accordo con Kathryn. 'Silenzio sullo stupro in cambio di 375.000 dollari' : Un'intesa scritta nero su bianco, con la quale Cristiano Ronaldo cercava di comprare il silenzio di Kathryn Mayorga in cambio di 375 mila dollari. La vicenda è nota: si tratta della violenza che la ...

Reddito di cittadinanza - Bertinotti a Tv2000 : “E’ una politica necessaria”. E sul clima politico : “Sono preoccupato” : “Il Reddito di cittadinanza è una politica necessaria”. Lo ha detto l’ex sindacalista e presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista realizzata da Augusto Cantelmi per il programma TGtg su Tv2000. “Se il sistema – ha aggiunto Bertinotti – è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve ...

Scoperta in Sudafrica un metropoli datata 200.000 anni - tra miniere d'oro : corrisponde al mito dei Sumeri sull'origine dell'uomo - : La patina pesante sulle pareti di roccia " scrive Eden, citando il lavoro degli archeologi " suggeriva che le strutture dovessero essere molto vecchie, ma la scienza della datazione tramite la ...

Toronto - Congresso Mondiale sul cancro al polmone/ Italia - 41mila casi nel 2017 : 7000 esperti presenti : Toronto, Congresso Mondiale sul cancro al polmone: Italia, 41mila casi nel 2017. Erano presenti ben 7000 esperti, in fase di studio nuovi processi contro il big-killer.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:59:00 GMT)

'Atelier della salute' : 4000 presenze per la due giorni sulla prevenzione del Policlinico Federico II : Per il noto conduttore il concetto di democrazia diretta non è applicabile alla scienza: 'L'uno vale uno non significa nulla nell'informazione e nella cultura. Si può valere uno così come si può ...

Ricerca - Aisla : 240.000 nella giornata nazionale sulla Sla : Centoquarantamila euro. E’ quanto è stato raccolto nella giornata nazionale sulla Sla celebrata il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Una cifra che l’associazione utilizzerà per l’Operazione sollievo’, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che ...

Si ubriaca e vomita sulla propria auto - Lloris stangato dal tribunale di Londra : patente ritirata e 50.000 sterline di multa : Il portiere francese non potrà guidare per i prossimi venti mesi, questa è la condanna di un giudice inglese per guida in stato di ebrezza Il portiere Hugo Lloris, capitano della nazionale francese che ha vinto la Coppa del mondo a luglio, è stato condannato da un giudice per guida in stato di ebrezza e non potrà guidare per i prossimi 20 mesi. Il tribunale di Londra ha anche imposto al giocatore del Tottenham una multa di 50.000 ...

