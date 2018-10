Zingaretti ha lanciato la sua corsa per la guida del Pd

agi

(Di domenica 14 ottobre 2018) Voltare pagina, cambiare strada: sono due espressioni utilizzate da Nicola Zingaretti nel discorso che ha chiuso la prima sessione di lavori di Piazza Grande, kermesse che lo lancia nella competizione congressuale Pd. Un discorso improntato a una radicale discontinuità con l'era renziana, come dimostra anche l'accenno alla necessità di superare i personalismi e la logica che ha privilegiato "la fedeltà sulla lealta'". "L'Italia che non funziona genera malessere" Il governatore del Lazio, al secondo mandato dopo l'esperienza alla presidenza della Provincia di Roma, gioca sul terreno che conosce di più, quello delle problematiche legate ai territori: 13 miliardi di tagli di trasferimenti agli enti locali, dice, sono già troppi, "il governo non si azzardi a tagliare un solo euro di ...