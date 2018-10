' Who is America' | dopo Borat il ritorno della satira di Sacha Baron Cohen

Who is America? - si ride con Baron Cohen : In queste nuove incursioni tragicomiche nella cronaca, nella società e nella politica l'attore due volte premio BAFTA e vincitore del Golden Globe interpreta personaggi come il teorico dei complotti ...

Who is America? Sacha Baron Cohen “distrugge” gli Stati Uniti : Da poco più di un mese su Showtime Sacha Baron Cohen sta rilasciando episodi da 20 minuti del suo nuovo show, Who Is America?, il migliore, più concreto e più audace mai realizzato dal comico britannico. È stata una bomba esplosa all’improvviso. Il programma non era stato annunciato e nessuno era a conoscenza del fatto che fosse in preparazione. Tutto è avvenuto in segreto per riuscire ad alzare l’asticella delle persone da ingannare, non più ...