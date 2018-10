Blastingnews

: @tia36324819 È come whatsapp ma ti permette di aggiungere persone senza il numero, basta avere il nick e puoi fare… - NowakixHiro : @tia36324819 È come whatsapp ma ti permette di aggiungere persone senza il numero, basta avere il nick e puoi fare… - AMERICANA1961 : WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle - ItaliaStartUp_ : WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle -

(Di domenica 14 ottobre 2018) La nota applicazione di messaggistica istantaneaVIDEO in questi giorni ha introdotto una nuovissima funzionalita' che sara' contenuta nel prossimo aggiornamento. Le indiscrezioni su tale funzione riguardano le GIF, ovvero le immagini indirizzate ad un link che solitamente si utilizzano per comunicare per immagini. Sara' possibilele GIF di cui abbiamo effettuato il copia-incolla del linkdial destinatario, per conservarle o magari per poterle riutilizzare facilmente. Le GIF si potrannosul proprio dispositivo direttamente danegli ultimi tempi VIDEO si sta seriamente prendendo carico di tutte le lacune di cui è provvisto per quanto riguarda certe funzionalita'. Sono perlopiù funzioni che potrebbero risultare alquanto banali, eppure fra gli utenti sono utilizzate anche quotidianamente. Uno di queste è l'invio ...