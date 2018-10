WEC | doppietta Toyota alla 6 Ore del Fuji

motorinolimits

: RT @FormulaPassion: Alla 6 Ore del #Fuji è festa in casa per #Toyota, ma #Alonso è 'solo' secondo - Ele7Schumacher : RT @FormulaPassion: Alla 6 Ore del #Fuji è festa in casa per #Toyota, ma #Alonso è 'solo' secondo - FormulaPassion : Alla 6 Ore del #Fuji è festa in casa per #Toyota, ma #Alonso è 'solo' secondo -

(Di domenica 14 ottobre 2018)GAZOO Racing delighted an enthusiastic home crowd by earning a one-two victory in the 6 Hours of, the fourth round of the 2018-19 FIA World Endurance Championship (WEC). A compelling race saw the #7 TS050 HYBRID of Mike Conway, Kamui Kobayashi and José María López cross the line in front, just 11.440secs ahead … L'articolo WEC:6 Ore delMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.