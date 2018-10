: ??Riepilogo del voto in Baviera: - La CSU crolla e perde la maggioranza - Successo dei Verdi - AfD per la prima vol… - masechi : ??Riepilogo del voto in Baviera: - La CSU crolla e perde la maggioranza - Successo dei Verdi - AfD per la prima vol… - masechi : ??Il tema gigantesco che pone il voto in Baviera è lo scenario futuro: i Socialdemocratici si stanno sbriciolando, l… - masechi : ??????Chi ha guadagnato e chi ha perso. I conti del voto in Baviera. Un quadro chiarissimo. #14ottobre #Baviera #List… -

"Inha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchioche malgoverna da sempre a Bruxelles". Così in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo"Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker", aggiunge.(Di lunedì 15 ottobre 2018)