Volley - Revivre Axopower Milano | Riccardo Sbertoli premiato dalla FIPAV Lombardia per

Volley - Revivre Axopower Milano - coach Giani commenta : 'lavoriamo per innalzare la nostra qualità di gioco" : « Non siamo stati bravi nei momenti di difficoltà " commenta il centrale Elia Bossi, che oggi interverrà su RMC Sport Network nella trasmissione "Ogni maledetta domenica" condotta da Lapo De Carlo e ...

Volley – Revivre Axopower Milano - coach Giani commenta : “lavoriamo per innalzare la nostra qualità di gioco” : L’analisi del tecnico della Revivre Axopower Milano e del centrale Elia Bossi all’indomani della sconfitta con Ravenna Risveglio amaro per la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta per 3-0 rimediata all’esordio in Superlega contro la Consar Ravenna. Se il tempo dei giudizi è certamente lontano, il tempo delle analisi è attuale per poter migliorare e lavorare su quegli aspetti che, nell’esordio stagionale, sono mancati o non sono stati ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade all’esordio : secco 3-0 subito dalla Consar Ravenna : Brutta prestazione degli uomini di Andrea Giani: mai stata in partita, la PowerVolley è mancata in difesa, attacco e a servizio Inizia con una sconfitta il cammino della nuova Revivre Axopower Milano nella Superlega 2018-2019. Nell’anticipo della prima giornata del campionato andato in scena al Pala De Andrè di Ravenna, la formazione di Giani si arrende in tre set ai padroni di casa della Consar con i parziali 25-16, 25-14 e 25-15. Non c’è ...

Volley – Tutto pronto per l’esordio della Revivre Axopower Milano! Coach Giani : “esordio con vittoria!” : Superlega, Tutto pronto per l’esordio della Revivre Axopower: domani in campo contro Ravenna “Finalmente è arrivato l’inizio del campionato: siamo consapevoli che, trattandosi della prima partita, è sempre bene partire con una vittoria“. Esordisce così il tecnico della Revivre Axopower Milano Andrea Giani a 24 ore dall’esordio della sua squadra nel nuovo campionato di pallavolo italiana maschile targata Credem Banca. Alle ore ...

Pallavolo : presentata la PowerVolley Revivre Axopower Milano (2) : (AdnKronos) - Lo sport "è importante per Regione Lombardia - ha proseguito -, perché permette ai giovani di crescere con sani valori, rispettando se stessi e gli altri, imparando le regole, la disciplina, praticando un'attività fisica, che ha importanti risvolti dal punto di vista fisico e mentale.

Pallavolo : presentata la PowerVolley Revivre Axopower Milano : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - E' stata presentata oggi a Palazzo Pirelli la 'Powervolley Revivre Axopower Milano', squadra milanese di Pallavolo maschile, che disputerà il Campionato 2018/2019 di seria A. Si tratta della seconda squadra più giovane della massima serie italiana, con 13 atleti di età c

Volley – Presentazione in grande stile per la Revivre Axopower Milano : Presentazione in grande stile per la Revivre Axopower, che a gennaio sbarca al PalaLido. Non solo prima squadra: progetti sul territorio per la città e la regione, coinvolgimento con le scuole e attività sociali Un parterre d’eccezione per la Presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano. Nella prestigiosa cornice della Sala Pirelli presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro si è ...

Rimini Volley Cup – La PowerVolley Revivre Axopower Milano chiude al secondo posto : Milano chiude al secondo posto la Rimini Volley Cup. Si chiude il torneo in Riviera per la formazione di Giani, sconfitta 3-1 da Padova chiude al secondo posto la Rimini Volley Cup la Revivre Axopower Milano che, nella finale del torneo, si arrende in quattro set alla Kioene Padova (25-22, 17-25, 14-25, 18-25). Partita atipica dei ragazzi di Andrea Giani, capaci di giocare un primo set ricco di concretezza e ritmo, salvo poi faticare nei ...

Volley – Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano : dettagli e ospiti dell’evento : Lunedì 8 ottobre la presentazione ufficiale: tra gli ospiti il ministro dell’Istruzione Bussetti, il presidente FIPAV Cattaneo e l’ex pilota Alain Prost Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano: lunedì 08 ottobre, alle ore 11.00 presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro toglierà il velo, presentandosi ufficialmente alle istituzioni politiche e sportive ...