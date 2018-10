Voglia d’Italia per Balotelli | Super Mario lancia messaggi social | ecco svelato il suo

sportfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) L’attaccante del Nizza ha postato su Instagram la foto del San Paolo con la scritta ‘Magari potessi provare emozioni tali’chiama, tocca al Napoli adesso rispondere. L’attaccante italiano sembra avered’Italia, sottolineandolo con una Instagram Story in cui compare lo stadio San Paolo con la musica della Champions in sottofondo e la scritta: “Magari potessi provare emozioni tali!”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella dell’ex Milan, che non vive al Nizza certamente uno dei suoi periodi migliori in carriera. A spingere Balo verso Napoli potrebbero pensarci Insigne e Ancelotti, il primo molto amico die il secondo uno dei suoi più grandi estimatori. Chissà che a gennaio De Laurentiis non si convinca ad accettarein squadra, rinforzando così il reparto offensivo ...