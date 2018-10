Vittorie con dedica 

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia conquista due Vittorie nel Consolation Round : Prime due gare per la Nazionale italiana under18 di Beach handball maschile nella seconda fase del torneo maschile di Buenos Aires, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018, riservata alle formazioni escluse dal Main Round. Nel pomeriggio è arrivata una vittoria importante ai danni dell’Uruguay, per il punteggio di 2-1. Gli azzurrini di Vincenzo Malatino hanno disputato un primo set molto equilibrato, toccando il massimo svantaggio ...

Psg da record - 9 Vittorie consecutive : miglior attacco e difesa - è una squadra schiacciasassi : Il Psg è una squadra da record, quasi imbattibile nel campionato francese. La formazione di Tuchel sino ad ora le ha vinte tutte dimostrando una forza immensa: non poteva essere altrimenti per una squadra che ha nelle sue file Cavani, Neymar, Buffon, Mbappè, Thiago Silva, Verratti. Le statistiche dei parigini sono incredibili: tutte vinte, miglior attacco e miglior difesa aspettando che la Champions entri nel vivo… SCARICA GRATIS ...

Solo 2 Vittorie in 10 gare per l’Italia : nell’amichevole con l’Ucraina il successo degli Azzurri è a 1.78 : Per l’Italia c’è l’amichevole con l’Ucraina prima del match con la Polonia della Nations League, che sarà già decisivo per il girone. Gli Azzurri non vincono da 4 gare di fila, mentre gli ucraini vantano ben altro score, con 7 risultati utili consecutivi: per riacquistare fiducia e presentarsi al meglio alla gara con la Polonia, alla Nazionale di Mancio serve una vittoria. Il pronostico di Sisal Matchpoint dà fiducia all’Italia, favorita a ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia parte alla grande - due Vittorie contro Paraguay e Mauritius : Ottimo avvio per l’Italia del Beach handball alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nostra Nazionale ha vinto le prime due partite giocate, gli azzurrini della pallamano su sabbia sono subito riusciti a mettersi in luce surclassando prima il Paraguay e poi le Mauritius, battuti sempre per 2-0. contro i sudamericani primo parziale dominato 23-12 e poi 21-18 nel secondo con gli 11 gol di Davide ...

CONGRESSO FILLEA CGIL CEMENTIFICIO DI CAGNANO - ''SIMBOLO DI LOTTE E Vittorie'' : ... ripercorrendo anni di LOTTE e battaglie per salvare le 100 famiglie e l'economia del territorio, strettamente legata al CEMENTIFICIO', prosegue Cristina Santella. 'Con il CONGRESSO, dunque, vogliamo ...

Icardi : 'Le Vittorie dell'Inter contano più dei miei gol' : MILANO - ' Il mio obiettivo, al di là dei gol, è vincere con la squadra. Se poi arrivano altri traguardi a livello personale, va bene. Ma la cosa che conta di più è che l'Inter vinca e continui a fare ...

RANKING UEFA - ITALIA SALE AL SECONDO POSTO : LA CLASSIFICA/ 4 Vittorie in Champions : non accadeva da 13 anni : RANKING UEFA, l’ITALIA sorpassa l’Inghilterra: la CLASSIFICA. SECONDO POSTO dopo le vittorie in Champions League di Roma, Juventus, Napoli e Inter. E stasera altre due partite(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Calcio - larghe Vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen : Serata da applausi per le italiane in Champions League. Nel pomeriggio la Juventus, priva dello squalificato Cristiano Ronaldo, sconfigge gli svizzeri dello Young Boys per 3-0. Mattatore del match l’argentino Paulo Dybala, autore di una tripletta. Tripletta anche per Edin Dzeko, trascinatore della Roma nella vittoria casalinga dei giallorossi sul Viktoria Plzen con un travolgente 5-0. In gol anche i due giovani esterni Cengiz Under e Justin ...

Football americano - NFL 2019 : Rams ancora imbattuti - conferme per Ravens e Saints - Vittorie importanti per Patriots e Packers : Si è giocata la quarta settimana del campionato NFL 2018/19 e si è concluso il primo quarto della stagione regolare. Prosegue imperterrita la corsa dei favolosi LA Rams guidati da Jared Goff, mentre si scuotono New England Patriots e Green Bay Packers. vittorie importanti per i Chicago Bears, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals e New Orleans Saints, mentre cadono a sorpresa i Philadelphia Eagles e gli Atlanta Falcons. TENNESSEE TITANS (3-1) ...

Hockey ghiaccio : Per i Gladiators due Vittorie una sconfitta e tanta esperienza : Per la cronaca, Trentino l'ha vinta 3-2 su Alto Adige. La lettura tecnica, però, è molto nitida: dopo il nord-est, terra in cui affondano le radici dell'Hockey nel nostro Paese, vengono le nostre ...

Ryder Cup 2018 : Europa ad un passo dal trionfo. Francesco Molinari contro Phil Mickelson per completare la cinquina di Vittorie : Uno strepitoso Francesco Molinari si candida a diventare l’eroe della Ryder Cup 2018, che oggi si appresta a vivere le ultime palpitanti emozioni sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi. Il fuoriclasse italiano ha vinto tutti e 4 gli incontri a cui ha preso parte in coppia con l’inglese Tommy Fleetwood, battendo per tre volte Tiger Woods e imponendo la sua legge sul prato ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo 2018 : Marcella Tonioli quarta nel compound - Vittorie di Sara Lopez e Kris Schaff : Marcella Tonioli sfiora il podio nel compound nelle Finali di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco a Samsun (Turchia). L’arciera azzurra, qualificata di diritto a questo evento grazie al settimo posto in classifica generale, è stata sconfitta nella finale per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati delle gare odierne del compound. Tonioli ha iniziato il suo cammino superando ai quarti l’atleta di Taipei Yi-Hsuan Chen per ...