Da quando i debiti pubblici e delle società nellesviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni 90 non c'è spazio per abbassare la guardia".Così il governatore della Banca d'Italia Ignazionel discorso depositato al Development Committee della Banca Mondiale L'attività globale è leggermente più debole rispetto alla primavera scorsa e i rischi al ribasso sono diventati spiega- "più evidenti soprattutto per le incertezze sul commercio e sulle politiche economiche".(Di domenica 14 ottobre 2018)