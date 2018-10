Visco | non abbassare guardia sul debito

Visco : economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito : Monito del governatore della Banca d'Italia: le economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito. Visco ha parlato al Development Committee nell'ambito del meeting annuale Fmi/Banca ...

Banca d'Italia - Visco : sui conti italiani c'è attenzione ma non preoccupazione : Problema dell'Italia è bassa crescita "Quello che si chiedono qua è: l'Italia è riuscita a crescere? Tutto ciò che riesce a mettere l'economia italiana in un sentiero di crescita è benvenuto". E' ...

Manovra - Visco : verso Italia attenzione ma non preoccupazione : 'Certo si legge con molta cura cioò che viene deciso sulle politiche di bilancio sia ciò che avviene nell'economia reale', ha proseguito il governatore.

Def - Draghi da Mattarella : "Non sottovalutate lo spread"/ Ultime notizie - contatti anche con Ignazio Visco : Draghi da Mattarella: "Non sottovalutate spread e Borse". Ultime notizie manovra, vertice al Quirinale tra il presidente del Bce e il capo di Stato: ecco la ricostruzione(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Visco : "Il mercato non è fatto da forze oscure che tramano" : "La banca centrale non può risolvere problemi crescita" "Non si può chiedere a un banchiere centrale di risolvere i problemi dell'economia reale", afferma, rilevando come "la crescita della ...

Visco : 'Non si può non ridurre il debito pubblico' : 'Non si devono esprimere valutazioni, che sono tecniche e non politiche adesso, perché è troppo presto, non sappiamo abbastanza' ma la Banca d'italia ha già fatto presente che 'in Italia c'è bisogno ...

Manovra - Giorgetti : non trascureremo vincoli Ue. Visco : rischio insostenibilità debito : Governo alla ricerca del difficile equilibrio tra misure annunciate e impegni da rispettare.'Non possiamo non esporre la finanza pubblica ad altri rischi', spiega il sottosegretario alla Presidenza ...

Manovra : Visco - serve strategia credibile per non minare fiducia investitori : Intervenendo a un Convegno della Corte dei Conti a Varenna , Lecco, , Visco ha spiegato che non basterebbe da sola 'un'efficace politica di investimenti' che 'riuscisse a portare l'economia su un più ...

Visco : non sottovalutare rischi di aumento improduttivo deficit : Varenna, Lc,, 22 set., askanews, - Non vanno sottovalutati i rischi di un aumento improduttivo del disavanzo che finirebbe col peggiorare le prospettive della finanza pubblica: con una crisi di ...