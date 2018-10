Virtus Bologna Olimpia Milano Streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Basket - Champions League 2018-2019 : comincia l’avventura di Avellino - Venezia e Virtus Bologna : Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre ...

Basket – Serie A - Varese vince per un soffio su Brescia : Trieste ko contro la Virtus Bologna : Varese conquista la prima vittoria stagionale su Brescia, Trieste perde contro al Virtus Bologna: i risultati dei posticipi della prima giornata di Serie A Anche gli ultimi due match della prima giornata di questa stagione di Serie A sono andati in scena. La sfida tra la Openjobmetis Varese e la Germani Basket Brescia è terminata sul punteggio di 81-80. La squadra di Attilio Caja ha vinto di misura sull’altro team lombardo, grazie ...

Trieste Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Trieste Virtus Bologna, Streaming video Rai: orario e risultato live della sfida di lusso che si gioca al PalaRubini nella prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:44:00 GMT)

Basket - 38 denunce dopo la rissa in Virtus Bologna-Varese : Virtus Bologna-Varese, scattano le denunce dopo la rissa nello scorso campionato di Serie A: 38 i denunciati dalla polizia Trentotto ultras del Basket denunciati dalla polizia per gli scontri avvenuti il 22 aprile scorso, poco prima dell’inizio della partita tra Virtus Bologna e Varese. Di questi, 32 sono tifosi della squadra lombarda e 6 di quella emiliana, accusati a vario titolo dei reati di rissa e lesioni personali aggravate, ...

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d'Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Resta solo da dire grazie a EManuel Ginobili da Bahia Blanca per tutto il Basket che ha portato in giro per il mondo. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ...