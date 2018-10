Violenta la figlia di un mese | i giudici lo condannano a 244 anni

Uccide il marito che aveva tentato di Violentare la figlia : scarcerata dopo un mese : Soledad Magdalena, una donna di Berazategui, in Argentina, all’inizio di settembre ha ucciso il marito Cristian Senra. "Era ossessionato da mia figlia e diceva che era la causa della fine del nostro matrimonio. Ho solo cercato di difenderla" ha spiegato la 37enne che dopo poco più di un mese ha potuto riabbracciare i tre figli.Continua a leggere

Violenta la figlia 15enne - arrestato : Matera, 2 ott. (AdnKronos) - Un 45enne materano è stato arrestato con la gravissima accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della propria figlia 15enne. Le indagini, condotte dalla Sezione Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Matera, sono scattate dopo che la vittima ha trovato il

Il fidanzato Violenta la figlia di 10 anni - lei non lo denuncia. La vittima resta incinta : Una donna di 33 anni dello Stato Usa dell'Indiana ha ammesso di aver coperto il fidanzato 34enne che in più occasioni ha molestato la figlioletta. La bambina a dieci anni, in seguito alle ripetute violenze, è rimasta incinta.Continua a leggere

Treviso - Violentava figlia 14enne della vicina - pena ridotta : 'L'ho fatto con dolcezza' : Un fatto senza dubbio molto grave si è verificato a Conegliano, comune in provincia di Treviso, e riguarda purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza sessuale nei confronti di donne e spesso ragazzine minorenni. Come in questo caso, infatti, la vittima è una adolescente di appena quattordici anni, che era stata affidata al suo aguzzino, assieme al fratellino più piccolo, dalla vicina di casa che doveva assentarsi per motivi di ...

La confessione della figlia di Reagan : "Anch'io fui Violentata 40 anni fa" : In questo periodo, per Donald Trump, gli attacchi piovono da tutte le parti. L'ultimo è arrivato da Patti Davis, la figlia ormai 65enne dell'ex presidente repubblicano Ronald Reagan. In un articolo ...

Violenta la figlia 14enne della vicina : «Ma con dolcezza». Pena ridotta : CONEGLIANO - La Corte d'Appello ha ridotto a sette anni e mezzo (erano nove in primo grado) la Pena per l'uomo, oggi 36enne, che sei anni fa aveva stuprato la figlia, allora 14enne, della...

Picchia e Violenta la figlia : condannato a 7 anni in primo grado - ma per adesso niente carcere : Una storia dolorosa quello che arriva dal Trentino. Vittime due bimbi e il loro padre-orco. La piccola sarebbe stata anche abusata sessualmente dal padre. L'uomo condannato nelle sentenza di primo grado, ma quasi certamente si andrà in Cassazione.Continua a leggere