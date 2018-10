Viola Valentino contro Riccardo Fogli | “Non prendo in giro la mia religione”

Viola Valentino e Francesco Mango/ Nuove nozze in vista - ma il matrimonio con Riccardo Fogli.. (Domenica Live) : Viola Valentino e Francesco Mango a Domenica Live: Nuove nozze in vista per l'attrice e cantante, ma il matrimonio con Riccardo Fogli è ancora un caso. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:21:00 GMT)

Viola Valentino contro Riccardo Fogli - lui replica sui social : “Smettila di parlare di me” : Botta e risposta accesa tra i cantanti un tempo marito e moglie dopo le dichiarazioni della donna rese in diretta su Rai Uno...

Viola Valentino E RICCARDO FOGLI - MATRIMONIO DA ANNULLARE?/ L’ex Pooh replica : “Smettetela di parlare di me!” : VIOLA VALENTINO e RICCARDO FOGLI, MATRIMONIO da ANNULLARE? La cantante dice no e prega l'ex marito di lasciarla vivere in pace. A Storie Italiane le nuove dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Viola Valentino distrugge in diretta l'ex Riccardo Fogli : umiliazione umana : Viola Valentino e Francesco Mango a un passo dalle nozze? Pare di sì. Ad annunciarlo è la stessa Valentino che, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, ha detto: "Mi risposerò e mi ...

Viola Valentino si sposa con Francesco dopo Riccardo Fogli : Viola Valentino si svela: l’annullamento del matrimonio con Riccardo Fogli e le nozze con Francesco Viola Valentino è stata ospite di Storie Italiane quest’oggi, Martedì 25 Settembre 2018. La donna è tornata a parlare della discussione aperta dal suo ex marito, Riccardo Fogli. L’uomo ha chiesto l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, ma lei non […] L'articolo Viola Valentino si sposa con Francesco dopo ...

Viola Valentino e Riccardo Fogli - matrimonio da annullare?/ Storie Italiane : "Non mentirò davanti a Dio" : Viola Valentino e Riccardo Fogli, matrimonio da annullare? La cantante dice no e prega l'ex marito di lasciarla vivere in pace. A Storie Italiane le nuove dichiarazioni(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Viola Valentino contro Riccardo Fogli a Storie Italiane : «Non accetterò mai di annullare il nostro matrimonio alla Sacra Rota» : Viola Valentino contro Riccardo Fogli . Un duro attacco da parte della cantante, ospite di Storie Italiane all'ex marito. ' Riccardo Fogli è felice, ha un bel ragazzo di 25 anni, una bella bambina ...

Viola Valentino a Storie Italiane - il fidanzato attacca Riccardo Fogli : la cantante non ci sta : Viola Valentino difende Riccardo Fogli a Storie Italiane: l’intervento del fidanzato e la presa di posizione della cantante Colpo di scena durante l’intervento di Viola Valentino a Storie Italiane stamattina. Durante la trasmissione, infatti, ha chiamato in diretta il suo fidanzato, Francesco, molto arrabbiato e decisamente infastidito dalle ultime dichiarazioni di Riccardo Fogli. Come molti […] L'articolo Viola Valentino a ...

Viola Valentino : "Non mentirò a Dio per fare felice Riccardo Fogli"/ No all'annullamento della Sacra Rota : Viola Valentino: "Non mentirò a Dio per fare felice Riccardo Fogli". Ultime notizie, la cantante conferma a Storie Italiane: "No all'annullamento della Sacra Rota"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Francesco Mango sposa Viola Valentino/ Il sì entro un mese : ma spunta una compromettente confessione! : Francesco Mango sposa Viola Valentino dopo aver perso una scommessa in diretta a Detto Fatto. "Matrimonio entro un mese". Il sì in diretta, ma solo col rito civile.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:17:00 GMT)

Viola Valentino : ‘Annullare il matrimonio con Riccardo Fogli? Mai’ : Annullare il matrimonio con Riccardo Fogli? Viola Valentino non ci pensa nemmeno. Il cantante, ex membro dei Pooh, al settimanale Nuovo aveva raccontato l’intenzione di fare questa richiesta in modo da poter portare all’altare la sua Karin, sposata nel 2010 con rito civile. Ora, però, la Valentino, legata a Fogli dal 1972 al 1992, risponde sulle pagine della stessa rivista: “Non lo farò mai. Visto che non esistono motivazioni ...

Viola Valentino : annullare il matrimonio con Riccardo Fogli? “Non lo farò mai” : Viola Valentino dichiara: chiedere l’annullamento delle nozze con Riccardo Fogli? “Non lo farò mai” Viola Valentino, anche se sentimentalmente impegnata con un altro uomo oggi, di chiedere l’annullamento del suo precedente matrimonio con Riccardo Fogli pare proprio non averne intenzione. “Ci siamo amati e non lo rinnego” aveva invece detto Fogli in una recente intervista “Però ora […] L'articolo ...