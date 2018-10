Vieni da me | gli ospiti della settimana | da Alda D’Eusanio a Aida Yespica

Caterina Balivo : «Gli ascolti di Vieni da me? Dategli tempo» : Caterina BalivoCaterina Balivo Caterina Balivo«Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa… Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta». È così che Caterina Balivo commenta la media di ascolti di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio che conduce dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. «Non si possono fare sempre le stesse cose», racconta la ...

“Vieni - ho una cosina…”. Gessica Lattuca - dettagli choc sulla sua scomparsa. Caso di lupara bianca? : Gessica Lattuca scomparsa: della giovane mamma siciliana non si hanno notizie da 55 giorni e ogni ora che passa il quadro è sempre più inquietante. Dietro alla sparizione della ventisettenne potrebbe esserci – e ciò si ipotizza fin dai primissimi giorni – un regolamento di conti mafioso o un nuovo Caso di ‘lupara bianca’. Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunte piste che potrebbero portare alla prostituzione e al ...

Chiara Ferragni - Rosanna Cancellieri a Vieni da me va all'attacco : «Che orrore - non la voglio neanche vedere» : Rosanna Cancellieri e la battuta al vetriolo su Chiara Ferragni . La giornalista, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato il suo incontro con la moda: 'Mi invitavano sempre alle sfilate e ...

Vieni da me - Flavia Vento massacra Teo Mammucari : 'Non gli devo niente - perché mi ha rovinato' : Flavia Vento, 41 anni, ex valletta, si sfoga contro il suo Pigmalione: 'Io non devo niente a Teo Mammucari , anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio". Così Flavia Vento questo pomeriggio ...

Vieni Da Me - Flavia Vento ricorda Libero e si scaglia contro Teo Mammucari : "Mi ha rovinato l'immagine" : Flavia Vento incontenibile nel salotto di Caterina Balivo. Invitata a Vieni Da Me per raccontare la sua scelta di essere casta, ormai da tre anni, la showgirl ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera e i gossip più famosi della sua vita amorosa. Complice il giochino "Chi Preferisci?" la Vento ha avuto modo di prendere una posizione netta sul programma che l'ha resa celebre e lanciata nel piccolo schermo, ovvero Libero.Come alcuni ...

L'infermiere che visitò Cucchi in caserma : "Gli dissi 'Vieni con me - andiamo in ospedale. Lui si irritò" : "Trovai Cucchi entro una cella poco illuminata. Era disteso sul letto, rivolto verso il muro e coperto fino alla testa. Lo salutai, e mi rispose 'Non ho bisogno di niente'". Così Francesco Ponzo ha raccontato oggi in aula il suo 'contatto' con Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 a Roma per droga e poi morto una settimana dopo in ospedale. L'esame si è svolto nell'ambito del processo che, davanti alla ...

Vieni da me - gli ospiti della settimana : Francesco Facchinetti e Stefano Orfei con le compagne : Inizia una nuova settimana di programmazione per Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La conduttrice ogni settimana intervista ospiti molto importanti, nelle passate settimane sono stati presenti Kaspar Capparoni con la moglie, Nathalie Guetta, Giucas Casella, il nuovo conduttore de L’Eredità Flavio Insinna e tanti altri ancora. Vediamo quali saranno gli ospiti di questa settimana. Vieni da me, tutti gli ospiti di ...

Manchester City - Guardiola : “in Champions se sbagli Vieni punito” : “L’ho detto sempre, la Champions e’ una competizione completamente diversa”. Il Manchester City è pronto a rituffarsi nella Premier ma a tenere banco è ancora la sconfitta interna col Lione di mercoledì. “I giocatori non devono scusarsi, hanno lottato e hanno cercato di rimontare. Ma abbiamo commesso molti errori e quando questo succede, vieni punito. Non abbiamo giocato malissimo anche se non e’ stata ...

