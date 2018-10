Victoria 3 ci sarà? Gli ultimi episodi il 14 ottobre su Canale 5 | ma lo speciale

optimaitalia

(Di domenica 14 ottobre 2018) Un altro stop per il pubblico di2 che questa sera dovrà accontentarsi degliduecanonici della stagione rimandando a dicembre, almeno sembra, l'appuntamento con lonatalizio della serie. La domanda che tutti si fanno adesso, però, è un'altra:3 cio meno?ITV ha annunciato il rinnovo della serie già qualche mese fa tant'è che le riprese si sono già tenute con protagonisti ancora Jenna Coleman e Tom Hughes accompagnati dei nuovi arrivi nel cast come Laurence Fox (Lewis) e Kate Fleetwood (Harlots). Questo significa che non solo3 cima che i nuovisono già in produzione con tanto di piccoli spoiler sui nuovi personaggi come Fox che avrà il ruolo del carismatico Lord Palmerston, che si occupa della politica estera, e della stessa Kate Fleetwood cheFedora, sorella di.La trama della terza stagione ...