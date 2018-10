Vendere 50 miliardi di immobili pubblici

Abramovich pronto a Vendere il Chelsea? Il club valutato oltre 2 miliardi : Quattordici anni dopo il suo clamoroso sbarco a Londra, Roman Abramovich si starebbe preparando a vendere il Chelsea. L'articolo Abramovich pronto a vendere il Chelsea? Il club valutato oltre 2 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

