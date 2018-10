Vela | Spirit of Portopiccolo vince la 50esima Barcolana | ' Successo voluto'

Vela – Barcolana50 : strepitoso successo di Spirit of Portopiccolo - quinta vittoria per Bolzan : Barcolana50, Alberto Bolzan su Spirit of Portopiccolo vince la sua quinta Barcolana Completa il percorso in 57 minuti e una manciata di secondi, stabilendo il record di percorrenza del nuovo percorso della regata, e conquista per il secondo anno consecutivo il trofeo della Barcolana: questa l’esperienza di oggi di Spirit of Portopiccolo, maxi di 85 piedi guidato da Gabriele Benussi che impegnava a bordo un equipaggio ...

Vela - Barcolana 50 : vince Spirit of Portopiccolo : Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l'edizione 50 della Barcolana di Trieste: per i fratelli triestini si tratta del secondo successo consecutivo.La barca ...

Vela – Il progetto futuristico della start up Koyrè a bordo di Swan42 Spirit of Nerina : Quando la barca a Vela diventa un laboratorio di tecnologia avanzata. Il futuristico progetto della start up Koyrè a bordo di Swan42 Spirit of Nerina “Se non si può misurare qualcosa non si può migliorarla”. Da questo principio trae ispirazione Koyré, l’innovativa start up milanese, nata dall’esperienza di società italiane nello sviluppo di nuovi sensori per la misurazione di parametri fisici e fisiologici, la sensorizzazione di tessuti e ...