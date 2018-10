Vela – Barcolana50 | strepitoso successo di Spirit of Portopiccolo | quinta vittoria per

sportfair

: RT @RealiRos: Vorrei essere a #Trieste per questa straordinaria festa della vela. Per me un luogo speciale, una città meravigliosa che in q… - PamelaTavalazzi : RT @RealiRos: Vorrei essere a #Trieste per questa straordinaria festa della vela. Per me un luogo speciale, una città meravigliosa che in q… - DaustoC : RT @Zerogradinord: Barcolana50, è ancora Spirit of Portopiccolo – I commenti di Bolzan - Zerogradinord : Barcolana50, è ancora Spirit of Portopiccolo – I commenti di Bolzan -

(Di domenica 14 ottobre 2018), Alberto Bolzan suofvince la suaBarcolana Completa il percorso in 57 minuti e una manciata di secondi, stabilendo il record di percorrenza del nuovo percorso della regata, e conquista per il secondo anno consecutivo il trofeo della Barcolana: questa l’esperienza di oggi diof, maxi di 85 piedi guidato da Gabriele Benussi che impegnava a bordo un equipaggio d’eccezione, quasi interamente triestino. Tra gli uomini del Fast and Furio Sailing Team, quest’anno è arrivato anche Alberto Bolzan, da poco rientrato dalla sua seconda esperienza in Volvo Ocean Race, e che con ilodierno centra la suanella celebre regata triestina. Alberto Bolzan: “Dal punto di vista agonistico, è stata una bella regata, decisa prevalentemente dalle scelte tattiche fatte sulla linea di partenza. La ...