Vela – Alberto Rossi con il suo Woodpecker chiude la Barcolana50 in quinta posizione

Alberto Sordi - il medico di fiducia riVela : 'Fino all'ultimo ha lottato per fare la seconda parte di Storia di un italiano' : 'Il desiderio finale di Alberto Sordi, che è stato purtroppo da tutti dimenticato, era realizzare la seconda parte della Storia di un Italiano. Alberto Sordi ha lavorato fino agli ultimi giorni. In ...

Vela – J/70 World Championship : trionfa l’americana Africa di Jud Smith - ottavo posto per Alberto Rossi : Il no race ha impedito a Enfant Terrible-Adria Ferries e a Petite Terrible-Adria Ferries di muovere la classifica e scalare posizioni Dopo quattro giorni di meteo perturbato, lunghe ore trascorse in acqua e undici prove tiratissime, il J/70 World Championship organizzato dall’Easter Yacht Club di Marblehead è giunto a conclusione con la più classica delle bonacce bianche. No wind no race, quindi, al largo di Cape Cod e titolo iridato ...

STANOTTE A POMPEI - ALBERTO ANGELA/ Rai 1 - diretta - ospiti e promo : la riVelazione sul Vesuvio... : STANOTTE a POMPEI, anticipazioni e diretta: ALBERTO ANGELA debutta su Raiuno oggi, sabato 22 settembre. ospiti della serata Marco D'Amore, Giancarlo Giannini, Vittorio Storato e Uto Ughi.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:30:00 GMT)

EDOARDO ANGELA / L'immagine del profilo sVela un dettaglio : ama la cultura come papà Alberto e nonno Piero? : EDOARDO ANGELA conquista il web grazie ad una foto. Scopriamo qualcosa in più del figlio di Alberto e nipote di Piero: seguirà le orme dei suoi illustri familiari?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:50:00 GMT)

F1 - incidente al via tra Hamilton e Vettel : Alberto Antonini sVela le condizioni della Ferrari del tedesco : Il capo ufficio stampa della Ferrari ha parlato delle condizioni della monoposto di Vettel dopo l’incidente con Hamilton al via Una gara cominciata malissimo per Sebastian Vettel, riuscito a rimanere al secondo posto dopo la prima chicane ma superato alla Roggia da Lewis Hamilton. LaPresse/Photo4 Un sorpasso costato carissimo al tedesco, costretto a rientrare ai box per i danni riportati dopo il contatto con il campione del mondo. ...

Vela – XIV Palermo-Montecarlo - Alberto Bolzan al via con il maxi Rambler 88 : Alberto Bolzan al via con il maxi Rambler 88 alla XIV edizione della Palermo Montecarlo Ultima notte di quite per i cinquantaquattro scafi iscritti alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, appuntamento ormai divenuto un classico del calendario internazionale agostano. Lungo le 500 miglia che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco, in regime di brezze che si annunciano medio-leggere, la barca da battere sarà senza ...

Barbara d’Urso riVela : “Alberto Mezzetti? Sono molto corteggiata” : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello stanno insieme oppure no? Le ultime dichiarazioni della conduttrice È il mistero dell’estate: Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello stanno insieme oppure no? Dopo la fine del reality show i due Sono usciti a cena e in diverse interviste il Tarzan di Viterbo ha confidato […] L'articolo Barbara d’Urso rivela: “Alberto Mezzetti? Sono molto ...

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno una relazione? Lui riVela : “Ho voluto conquistarla fin dal primo approccio” : Finalmente è stata svelata l’identità dello “chef muto” tanto citato ma mai mostrato da Barbara D’Urso nelle sue storie su Instagram. È Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ...