Vaticano | Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero | i

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : chi erano i due nuovi santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Vaticano - linea dura di Papa Francesco contro la pedofilia : riduce due vescovi allo stato laicale : Papa Francesco ha deciso di prendere il più severo provvedimento che potesse adottare contro due vescovi del Cile, dimettendoli dallo stato clericale. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. Entrambi sono accusati di abusi su minori.Continua a leggere

Vaticano - linea dura contro la pedofilia Papa Francesco sanziona tre vescovi : È il provvedimento più grave tra quelli che potevano essere assunti. e non ammette appello. I due prelati si erano resi responsabili di abusi ai danni8 di minori.

Scandalo Vaticano : “Festino gay a base di cocaina” Nel mirino collaboratore del Papa : Scandalo Vaticano un cardinale sarebbe stato beccato dalla Gendarmeria della Santa Sede mentre era intento a partecipare a un festino tenutosi nell’appartamento di un suo collaboratore e questo fatto sarebbe stato pure raccontato al pontefice argentino. A riportare la notizia è stato il sito statunitense LifesiteNews, che è stato ripreso sul blog del vaticanista Marco Tosatti. “Il cardinale Francesco Coccopalmerio, uno stretto collaboratore di ...

Stanlio e Ollio da Papa Pio XII - l'udienza cancellata dagli archivi del Vaticano : 'l'udienza privata del 1950 di Stanlio e Ollio da Papa Pio XII potrebbe essere stata cancellata dagli archivi Vaticani perché i due avevano divorziato da poco e così non è rimasta alcuna traccia dell'...

Vaticano - Papa Francesco e l'allarme sicurezza : il 'tradimento' delle Guardie svizzere : A.A.A cercasi Guardie svizzere in Vaticano . I 1500 euro al mese non sembrano bastare a convincere i disoccupati, dato che le richiesta per arruolarsi nell'esercito più antico del mondo s ono sempre più in calo . Si terrà nei prossimi giorni il corso di orientamento, della durata di una settimana, rivolto ai pochi giovani candidati che hanno manifestato l'intenzione di ...

COREE : KIM INVITA PAPA FRANCESCO - MA È MOON AD ANDARE IN Vaticano/ “Porta un invito per Pyongyang” : Kim Jong-un INVITA PAPA FRANCESCO in Corea del Nord. Ultime notizie “Lo accoglieremo calorosamente”. Il dittatore nordcoreano chiama il Pontefice(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:22:00 GMT)

PAPA FRANCESCO CADUTO IN STRADA TORNANDO A CASA/ Vaticano - “sta bene” : continua impegno su Sinodo : Piccolo incidente per PAPA FRANCESCO CADUTO in STRADA in Vaticano: "è inciampato, poi si è rialzato ma ora sta bene", ha spiegato Greg Burke. "Stava TORNANDO a Santa Marta dopo il Sinodo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:07:00 GMT)

Incidente per Papa Francesco - il Vaticano : 'E' caduto - ma nulla di grave' : Piccolo Incidente per Papa Francesco, che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Incidente per il Papa - Vaticano : è caduto - ma nulla di grave : Piccolo Incidente per Papa Francesco, che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

“Papa Francesco è caduto”. L’annuncio del Vaticano : “Come sta il Santo Padre” : Il Papa è caduto. Per fortuna tuttavia, solo un grande spavento, a quanto pare, e niente di più. Il pontefice, infatti, questa mattina è caduto prima di rientrare nella sua residenza di Santa Marta: stava tornando dalla riunione del sinodo insieme agli altri vescovi. A tranquillizzare tutti ci ha pensato il portavoce della sala stampa Vaticana, Greg Burke. “Stava rientrando in casa ed è inciampato – ha detto Burke ai cronisti presenti che si ...

Per il Wall Street Journal la difesa del Vaticano su Papa Francesco conferma i punti chiave delle accuse di Viganò : La difesa del prefetto dei vescovi, cardinale Marc Ouellet, conferma i punti chiave della denuncia fatta da monsignor Viganò su Papa Francesco. Lo scrive il Wall Street Journal, partendo dalla lettera aperta del cardinale Ouellet in risposta a Viganò, colui che ha accusato Papa Francesco di non aver agito nei confronti del cardinal McCarrick per le accuse di abusi sessuali commessi all'inizio degli anni '70 in America. "Il ...

Preti pedofili 'coperti' dal Vaticano - il prefetto dei vescovi a Viganò : 'False le tue accuse al Papa' : Presentare le misure prese nei confronti dell'allora cardinale Theodore Edgar McCarrick "come 'sanzioni' decretate da Papa Benedetto XVI e annullate da Papa Francesco" è "falso". a sostenerlo è il ...

Vaticano - il Prefetto per i vescovi boccia le accuse Viganò al Papa : "Montatura politica" : Il dossier Viganò contro Papa Francesco sulle presunte coperture di casi di pedofilia nel clero "è una montatura politica priva di un reale fondamento che possa incriminare" il Pontefice. Ad affermarlo è il cardinale canadese Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei vescovi, che ha così smontato le accuse sul caso McCarrick avenzate dall'ex nunzio negli Stati ...