Varese | “Non voglio essere servita da un negro” e scaglia una lattina di birra contro il

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Nonda un negro”. E’ quanto avrebbe affermato, giovedì 11 ottobre, una quarantenne del varesotto che si è lamentata perstatada un giovane cassiere africano di 28 anni in un supermercato di. La polizia ha avviato accertamenti sul caso. Secondo quanto emerso, la quarantenne, una volta depositata la spesa sul nastro trasportatore di una delle casse del supermercato della catena Carrefour, avrebbe protestato perché a registrare i prodotti da lei acquistati c’era come addetto un commesso di colore. Alla protesta della cliente il commesso, il ventottenne Emanuel Royal, avrebbe cercato di convincerla a ultimare la spesa. In base a quanto raccontato da alcuni testimoni, però, la donna avrebbe continuato a protestare ancora, tanto che lo stesso dipendente del negozio ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La ...