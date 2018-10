Var a chiamata degli allenatori? Collina si sbilancia

calcioweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il Var è sicuramente uno strumento straordinario che ha quasi annullato gli errori arbitrali, negli ultimi giorni è circolata la voce su un possibile utilizzo adagli arbitri, Pierluigiha chiuso a questa possibilità: "non si può pensare di dare la possibilità aglidi chiamare il Var, come invece succede in altri sport come il volley o il basket – ha detto – A differenza di volley e basket, dove la grande maggioranza delle infrazioni sono oggettive, nel calcio c'è una maggiore interpretazione da parte dell'arbitro". "Nel momento in cui un pool di persone analizza tutte le immagini a disposizione, questo pool potrà avere una visione più precisa di quel che succede in campo, rispetto a quello che un allenatore può vedere dalla sua visuale".